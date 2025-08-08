Habertürk
Habertürk
        BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden güneş santrallerinin verimliliğini artıracak proje

        BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden güneş santrallerinin verimliliğini artıracak proje

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Yavuz Aksöz tarafından yürütülen araştırma, çift yüzlü güneş panellerinin altına yerleştirilen yansıtıcıların enerji üretimini yaklaşık yüzde 15'e kadar artırdığını ortaya koydu. Aksöz, "Araştırmamız güneş enerjisi santrallerinin daha verimli tasarlanmasına ve kurulum maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:15 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:15
        BİLGİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden güneş santrallerinin verimliliğini artıracak proje
        İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Yavuz Aksöz tarafından yürütülen ve bölüm öğrencisi Muhammed Ömer Durmuş’un bursiyer olarak yer aldığı “Yansıtıcı Yüzey Konumunun Çift Yüzlü Fotovoltaik Güneş Paneli Performansına Etkisinin Deneysel Analizi” başlıklı proje güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artıracak önemli bulgular ortaya koydu. BİLGİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu desteğiyle yürütülen araştırmada, çift yüzlü güneş panellerinin altına yerleştirilen yansıtıcıların enerji üretimini yaklaşık yüzde 15'e kadar artırabileceği tespit edildi.

        Gerçek dünya koşullarında test edilen projede, çift yüzlü güneş panellerinin altına yerleştirilen yansıtıcı yüzeylerin farklı konumlarda nasıl bir performans artışı sağladığı analiz edildi.

        Santralistanbul Kampüsü’nde kurulan deney düzeneğinde, panelin ürettiği güç ve verimlilik değerleri ile ortam sıcaklığı, nem, rüzgâr hızı ve panele ulaşan güneş ışınımı gibi çevresel veriler karşılaştırmalı olarak incelendi. Sonuçlar, yansıtıcıların stratejik şekilde konumlandırılmasıyla enerji üretiminin yüzde 15’e kadar artırılabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, yansıtıcı kullanılmadığında ortalama yüzde 22.9 olan çift yüzlü güneş paneli verimliliğinin yansıtıcılar sayesinde yüzde 26.3'e kadar yükseltildiği görüldü.

        Dr. Zafer Yavuz Aksöz, “Çift taraflı güneş panellerinin verimliliğini artırmak için yansıtıcı yüzeylerin konumu kritik bir rol oynuyor. Bu konuda literatürde önemli bir boşluk vardı. Bu projeyle sadece bilimsel bir eksikliği gidermeyi değil, aynı zamanda yenilenebilir enerjide daha verimli ve uygulanabilir çözümler sunmayı amaçladık” dedi.

        Araştırma bulgularının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden “Erişilebilir ve Temiz Enerji" hedefine ulaşma yolunda önemli katkılar sunabileceğini belirten Aksöz, “Araştırmamız güneş enerjisi endüstrisi için pratik ve değerli bilgiler sunuyor. Elde edilen veriler, güneş enerjisi santrallerinin daha gerçekçi ve verimli tasarlanmasına, enerji sistemi yerleşimlerinin iyileştirilmesine ve en önemlisi, kurulum maliyetlerinin düşürülerek geri ödeme sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olabilir” diye konuştu.

