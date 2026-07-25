CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ? 25 Temmuz ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT'ye erişim engel mi geldi?

Milyonlarca kullanıcısı olan OpenAI ChatGPT bugün öğlen saatlerınden itibaren erişim sorunu ile gündeme geldi. Kullanıcıların programı kullanamaması ve herhangi bir etkileşim alamamasından kaynaklı akıllara OpenAI ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor sorusu geldi. Peki, 25 Temmuz ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? ChatGPT'ye erişim engel mi geldi? Merak edilen soruların cevapları haberimizde.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kullanıcısı olan OpenAI ChatGPT bugün öğlen saatlerınden itibaren erişim sorunu ile gündeme geldi. ChatGPT'ye erişimde sıkıntı yaşayan milyonlarca kullanıcı 'ChatGPTçöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Downdetector son 24 saat kesinti raporuna göre 25 Temmuz saat 12:00 itibariyle ChatGPT erişiminde sıkıntı yaşandığı görülüyor.

OpenAI erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.