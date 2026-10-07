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        Haberler Bilgi Yaşam Daire fiyatına satılık ada! İçinde iki göl ve iskele bulunan 1.080 dönümlük bu ada yeni sahibini arıyor

        Daire fiyatına satılık ada! İçinde iki göl ve iskele bulunan 1.080 dönümlük bu ada yeni sahibini arıyor

        Bir ada sahibi olmak için milyonlarca lira gerektiğini düşünenleri şaşırtacak bir ilan İskoçya'dan geldi. Hildasay Adası, 350 bin sterlin üzerindeki teklifler karşılığında satışa sunuldu. Yaklaşık 1.080 dönümlük ada; özel iskelesi, iki tatlı su gölü, tarihi kalıntıları ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        1080 dönümlük ada daire fiyatına satışa çıkarıldı!

        İskoçya’nın kuzeyindeki Shetland Takımadaları’nın batı kıyısında yer alan Hildasay Adası satışa çıkarıldı. Yaklaşık 110 hektarlık, yani 1.080 dönümlük ada için 350 bin sterlin üzerindeki teklifler değerlendiriliyor.

        Bu bedel, Türkiye’nin büyük şehirlerinde 4+1 ve üzeri bir daire satın almak için ödenebilecek rakamlarla benzer seviyede. Ancak burada alıcı yalnızca bir konut değil, başlı başına bir adanın sahibi olabiliyor. Hildasay’ın özel iskelesi, iki tatlı su gölü ve geçmişten kalan yapıları ise satış ilanını daha da dikkat çekici hale getiriyor.

        ADAYA ULAŞIM SADECE TEKNEYLE SAĞLANIYOR

        Shetland'ın batı kıyısı açıklarında yer alan Hildasay'a karayoluyla ulaşım bulunmuyor. Adaya çevredeki ana karadan ve komşu adalardan yalnızca tekneyle gidilebiliyor. Satışa dahil olan özel iskele ise adanın başlıca ulaşım noktası olarak öne çıkıyor.

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        Yaklaşık 110 hektarlık alana yayılan Hildasay'ın en yüksek noktası 32 metreye ulaşıyor. Geniş kıyı şeridine sahip adada iki tatlı su gölü ve temel barınma imkanı sağlayan geleneksel bir bothy tipi yapı bulunuyor.

        BİR DÖNEM 30 KİŞİ YAŞIYORDU

        Bugün yerleşik nüfusu bulunmayan Hildasay’ın geçmişi ise oldukça hareketli. 1891 yılında adada yaklaşık 30 kişinin yaşadığı belirtiliyor. Balık işleme, ringa balığı ticareti ve granit çıkarma faaliyetleri, bir dönem adanın başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyordu.

        Adada çıkarılan kırmızı ve yeşil renkli granitler, limana ulaştırılmak üzere özel olarak inşa edilen küçük bir demiryolu hattıyla taşınıyordu.

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        TARİHİ DEMİRYOLUNUN İZLERİ HALA GÖRÜLÜYOR

        Hildasay'ın endüstriyel geçmişinden kalan izler bugün de arazide görülebiliyor. Terk edilmiş büyük granit bloklarının yanı sıra eski demiryolunun izleri de adada varlığını sürdürüyor.

        Kaynaklarda, çıkarılan granitlerin farklı bölgelere gönderildiği ve sevkiyatların Avustralya'ya kadar ulaştığı aktarılıyor. Bugün sakin görünen adada kalan bu izler, Hildasay'ın geçmişteki granit faaliyetlerine dair dikkat çekici ayrıntılar sunuyor.

        PANDEMİDE BİR MACERACIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

        Hildasay Adası, 2020'deki Kovid-19 kısıtlamaları sırasında da yeniden gündeme geldi. Birleşik Krallık kıyılarında yürüyüş yapan maceracı Chris Lewis, kısıtlamalar sırasında adada bir süre yaşadı.

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        Lewis, ana karada çadırda kalırken kısıtlamaların başlamasının ardından özel izinle Hildasay'daki tek konutta köpeği Jet ile birlikte konakladı. İkilinin adadaki tek arkadaşları ise 15 koyundu. Yiyecek ve kömür ihtiyaçları da tekneyle ulaştırılıyordu.

        Lewis daha sonra "Finding Hildasay" adlı kitabında Birleşik Krallık kıyıları boyunca yaptığı yolculuğu ve adada geçirdiği günleri anlattı. Hildasay'da yaşadığı bu dönem, maceracının yolculuğunun da unutulmaz duraklarından biri oldu.

        Görsel kaynak: Vaila Irvine, Christian Lewis/Chris Walks The UK

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        #SATILIK ADA
        #İskoçya
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