Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evlerini toprağın içine oyuyorlar! Yüzyıllardır süren yaşam şekli şaşırtıyor

        Evlerini toprağın içine oyuyorlar! Yüzyıllardır süren yaşam şekli şaşırtıyor

        Çin'in Shaanxi eyaletinde yüzyıllardır kullanılan sıra dışı evler, alışılmış konut anlayışını tamamen değiştiriyor. Toprağın içine oyulan bu yapılarda yaşam alanları yerin altında bulunurken, bazı evler yüzeyden bakıldığında neredeyse hiç fark edilmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evlerini toprağın içine oyuyorlar!

        Bir ev düşünün; kapısından içeri girmek yerine toprağın altındaki odalara iniyorsunuz... İlk bakışta kulağa oldukça sıra dışı gelse de Çin'in kuzeyindeki bazı bölgelerde bu yaşam biçimi yüzyıllardır görülüyor. “Yaodong” adı verilen bu geleneksel yeraltı evleri, özellikle Shaanxi eyaletinde dikkat çekiyor. Peki insanlar neden evlerini toprağın içine yaptı?

        EVLER TOPRAĞIN İÇİNE OYULUYOR

        Bu sıra dışı evler “yaodong” adıyla biliniyor. Özellikle Çin'in kuzeyindeki Loess Platosu'nda yaygın olan bu geleneksel yapılar, bölgenin yumuşak ve kolay şekillendirilebilen lös toprağından yararlanılarak oluşturuluyor.

        REKLAM

        Bazı yaodonglarda önce yaklaşık 6-8 metre derinliğinde büyük bir çukur oluşturuluyor. Ardından çukurun duvarlarına odalar açılıyor. Böylece ortaya, ortasında açık bir avlu bulunan ve odaları toprağın altında yer alan sıra dışı bir yaşam alanı çıkıyor.

        Bu evlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de yazın serin, kışın daha sıcak bir ortam sağlamaları. Toprağın doğal yalıtım özelliği, yeraltındaki yaşam alanlarının dışarıdaki sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenmesine yardımcı oluyor.

        DIŞARIDAN BAKINCA EVLER YOK GİBİ

        Shaanxi'deki Baishe köyü, bu sıra dışı yapıların görüldüğü yerlerden biri. National Geographic'in aktardığına göre köyde bazı yaodonglar o kadar aşağıda bulunuyor ki, yüzeyden yürüyen birinin bunları fark etmesi oldukça zor.

        REKLAM

        Ancak bu yaşam biçimi günümüzde eskisi kadar yaygın değil. National Geographic, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Baishe'deki birçok kişinin yer üstündeki modern evlere taşındığını aktarıyor. Köydeki çok sayıda eski mağara ev ise artık kullanılmıyor. Bazıları depo olarak değerlendirilirken bazıları tamamen terk edilmiş durumda.

        YÜZYILLARLIK GELENEK YAVAŞ YAVAŞ KAYBOLUYOR

        Modernleşmeyle birlikte yaodonglar da değişmeye başladı. Baishe köyü üzerine yapılan akademik bir araştırmada, bazı yeraltı konutlarının artık eski işleviyle kullanılmadığı, bir bölümünün ise turizm, depolama veya hayvancılık gibi farklı amaçlarla değerlendirildiği belirtiliyor.

        REKLAM

        Ancak bu sıra dışı yaşam biçiminin izleri tamamen ortadan kalkmış değil. Çin'in kuzeyinde yüzyıllar boyunca bölgenin toprağı ve coğrafi koşulları kullanılarak oluşturulan yaodonglar, bugün de geleneksel mimarinin dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ev
        #çin
        #Toprak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!
        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti
        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti
        "Bir parçam yok oldu"
        "Bir parçam yok oldu"
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        İsrail'in soykırımının 3. yılı
        Son gösteriye ünlü akını
        Son gösteriye ünlü akını
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Eslem acısı! Okul saldırısında hayatını kaybetti!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi
        Adı kadar dağınık bir burger
        Adı kadar dağınık bir burger
        Denizden tarihi sikke çıktı
        Denizden tarihi sikke çıktı
        Yalısına vapur çarptı
        Yalısına vapur çarptı