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        Haberler Bilgi Gündem 2026-2027 Eğitim öğretim yılı ara tatil: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? MEB ara tatil açıklaması

        2026-2027 Eğitim öğretim yılı ara tatil: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? MEB ara tatil açıklaması

        2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler ve veliler aynı sorunun peşinde: Ara tatil kaldırılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar kafa karıştırdı. Yeni dönemde tatil takvimi değişecek mi? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        Milyonlarca öğrenci ara tatil için plan yaparken gündeme bomba gibi bir iddia düştü: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? MEB’den konuya ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. 2026-2027 takviminde sürpriz değişiklik olabilir!

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        OKULLARDA ARA TATİL KADIRILACAK MI?

        Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmış değil. Konuya dair geçtiğimiz haftalarda değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tartışmalara açıklık getiren ifadeler kullandı.

        Bakan Tekin, “Biz çocuklarımızın tatil süresini azaltmıyoruz. Aksine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun olmasını hedefliyoruz. Ara tatillerin kaldırılması durumunda eğitim süresi uzamayacak; sadece takvimde düzenlemeye gidilecek. Eylül’de okullar biraz daha geç açılacak, haziran ayında ise daha erken kapanacak. Böylece öğrencilerimiz daha uzun bir yaz tatili yapma imkânı bulacak” dedi.

        Öte yandan Tekin, söz konusu uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin henüz net bir karar alınmadığını da vurguladı.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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