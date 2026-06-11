2026-2027 Eğitim öğretim yılı ara tatil: Okullarda ara tatil kaldırılacak mı? MEB ara tatil açıklaması

OKULLARDA ARA TATİL KADIRILACAK MI?

Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmış değil. Konuya dair geçtiğimiz haftalarda değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tartışmalara açıklık getiren ifadeler kullandı.

Bakan Tekin, “Biz çocuklarımızın tatil süresini azaltmıyoruz. Aksine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun olmasını hedefliyoruz. Ara tatillerin kaldırılması durumunda eğitim süresi uzamayacak; sadece takvimde düzenlemeye gidilecek. Eylül’de okullar biraz daha geç açılacak, haziran ayında ise daha erken kapanacak. Böylece öğrencilerimiz daha uzun bir yaz tatili yapma imkânı bulacak” dedi.

Öte yandan Tekin, söz konusu uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin henüz net bir karar alınmadığını da vurguladı.