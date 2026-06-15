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        Haberler Bilgi Gündem 2026 AŞURE GÜNÜ: Aşure Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Muharrem ayının kaçında Aşure Günü kutlanır?

        2026 AŞURE GÜNÜ: Aşure Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Muharrem ayının kaçında Aşure Günü kutlanır?

        İslam dünyasında büyük önem taşıyan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte gözler Aşure Günü tarihine çevrildi. 2026 yılında Aşure Günü'nün Haziran ayının hangi gününe denk geldiği, Muharrem ayının kaçıncı gününde idrak edildiği ve bu özel günün dini ve kültürel anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman kutlanacak? İşte tarih ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:08 Güncelleme:
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        Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü için araştırmalar hız kazandı. Hem dini önemi hem de asırlardır süregelen gelenekleriyle dikkat çeken bu özel günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Aşure Günü Haziran ayının kaçında olacak, Muharrem ayının kaçıncı gününde kutlanacak ve bu günün önemi nedir? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği soruların yanıtları...

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        AŞURE GÜNÜ HAZİRANIN KAÇINA DENK GELİYOR?

        Dini günler takvimine göre İslam alemi için ayrı bir öneme sahip olan Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

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        AŞURE GÜNÜ MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ KUTLANIR?

        Tarih boyunca pek çok önemli olayla ilişkilendirilen ve Muharrem ayının en kıymetli günlerinden biri kabul edilen Aşure Günü, 2026'da hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe karşılık gelmektedir.

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