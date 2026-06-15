2026 AŞURE GÜNÜ: Aşure Günü Haziranın kaçına denk geliyor? Muharrem ayının kaçında Aşure Günü kutlanır?

Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü için araştırmalar hız kazandı. Hem dini önemi hem de asırlardır süregelen gelenekleriyle dikkat çeken bu özel günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Aşure Günü Haziran ayının kaçında olacak, Muharrem ayının kaçıncı gününde kutlanacak ve bu günün önemi nedir? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği soruların yanıtları...