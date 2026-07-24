2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ: KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Belgelerin yayımlanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

Sınava katılacak adayların hangi bina ve salonda sınava gireceği ile oturacakları sıra bilgileri, giriş belgesinde ayrıntılı şekilde yer alacak. Belgeler yayımlandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelerini görüntüleyebilecek.

Ayrıca sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların giriş belgelerinin çıktısını alarak yanlarında bulundurmaları ve belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır olmaları büyük önem taşıyor.

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