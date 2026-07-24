2026 KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ: KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren lisans mezunları, KPSS sürecine dair detayları araştırmayı sürdürüyor. Sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı gibi başlıklar gündemin ilk sıralarında yer alırken, adaylar resmi duyurulara kilitlenmiş durumda. Sınav maratonu yaklaşırken, kritik tarihler ve gelişmeler yoğun şekilde takip ediliyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren lisans mezunları, KPSS sürecine dair detayları araştırmayı sürdürüyor. Sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı gibi başlıklar gündemin ilk sıralarında yer alırken, adaylar resmi duyurulara kilitlenmiş durumda. Sınav maratonu yaklaşırken, kritik tarihler ve gelişmeler yoğun şekilde takip ediliyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans oturumlarının tarihleri netleşti. Buna göre, Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise iki ayrı güne bölünerek 12 ve 13 Eylül tarihlerinde uygulanacak.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans kapsamında gerçekleştirilen Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kolayca erişebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına göre tercih sürecine odaklanacak. Bu nedenle sonuç ekranında yer alan puan türleri, başarı sıralamaları ve değerlendirme detaylarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.
2026 KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Belgelerin yayımlanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.
Sınava katılacak adayların hangi bina ve salonda sınava gireceği ile oturacakları sıra bilgileri, giriş belgesinde ayrıntılı şekilde yer alacak. Belgeler yayımlandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle belgelerini görüntüleyebilecek.
Ayrıca sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların giriş belgelerinin çıktısını alarak yanlarında bulundurmaları ve belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır olmaları büyük önem taşıyor.