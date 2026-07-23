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        Haberler Bilgi Gündem 2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjan rakamları açıklandı mı?

        2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjan rakamları açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 2026 yılı personel alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Binlerce kişinin yakından takip ettiği süreçte başvuru takvimi, kadro dağılımı ve kontenjan detaylarıyla ilgili gelişmeler merak edilirken, resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        1

        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 2026 yılı personel alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Binlerce kişinin yakından takip ettiği süreçte başvuru takvimi, kadro dağılımı ve kontenjan detaylarıyla ilgili gelişmeler merak edilirken, resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı açıklanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdamına yönelik süreçte adayların bekleyişi sürüyor. Alıma ilişkin başvuru tarihleri, tercih işlemleri ve kadro dağılımına dair ayrıntıların henüz netleşmediği belirtilirken, sürecin ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunun ardından kesinleşmesi bekleniyor. Adaylar, başvuru şartları ve branş kontenjanlarıyla ilgili yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor.

        3

        2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Yapılması planlanan personel alımında hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve farklı sağlık branşlarında görev yapacak personellere yer verilmesi bekleniyor. Ancak hangi unvandan kaç kişinin istihdam edileceğine ilişkin detaylı kadro dağılımı henüz paylaşılmış değil. Branşlara göre kontenjan bilgileri, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yayımlanacak resmi tercih kılavuzunda açıklanacak. Adaylar, tercih yapabilmek için kadro ve şartlara ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarının ardından yeni personel alımı süreci sağlık çalışanı adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Bakan Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda yeni istihdam yapılacağını belirtirken, alımlara ilişkin ayrıntılar için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından paylaşılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Başvuru tarihleri, tercih süreci ve kadro detaylarının yapılacak duyurularla netleşmesi öngörülüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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