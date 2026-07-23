2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Yapılması planlanan personel alımında hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, diyetisyen ve farklı sağlık branşlarında görev yapacak personellere yer verilmesi bekleniyor. Ancak hangi unvandan kaç kişinin istihdam edileceğine ilişkin detaylı kadro dağılımı henüz paylaşılmış değil. Branşlara göre kontenjan bilgileri, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte yayımlanacak resmi tercih kılavuzunda açıklanacak. Adaylar, tercih yapabilmek için kadro ve şartlara ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.