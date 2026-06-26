26 HAZİRAN SON DAKİKA DEPREMLER || Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan deprem verilerini takip eden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi ile en güncel deprem bilgileri...
Türkiye'de meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede hissedilen sarsıntının merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte son depremler listesi ve güncel veriler...
26 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
26 HAZİRAN 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
26 Haziran 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.