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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim yarım gün mü merak ediliyor. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        29 Ekim’den bir önceki gün 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, konserler, fener alayları ve kutlamalarla ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

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        28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

        28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil kabul ediliyor. Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra kamu daireleri, bankalar ve okullar kapalı olacak.

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        2026 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılı, ülke genelinde törenler, etkinlikler ve kutlamalarla karşılanacak. 29 Ekim günü resmi tatil olacak ve okullar, kamu kurumları bu tarihlerde kapalı olacak.

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