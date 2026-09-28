29 Ekim’den bir önceki gün 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Cumhuriyet Bayramı, resmi törenler, konserler, fener alayları ve kutlamalarla ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?