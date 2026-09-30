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        Haberler Bilgi REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 EYLÜL 2026 | Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, Türkiye-İtalya maçı ve MasterChef yarıştı! ABC, AB, Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 EYLÜL 2026 | Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, Türkiye-İtalya maçı ve MasterChef yarıştı! ABC, AB, Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya rekabet yaşandı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de ise Türkiye - İtalya maçı heyecanı yaşandı. Diziler, programlar ve milli maçın karşı karşıya geldiği gecenin ardından 28 Eylül Pazartesi reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. İzledikleri yapımların akıbetini merak edenler Total, AB ve ABC1 sıralamasına odaklandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 28 Eylül 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 06:31 Güncelleme:
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        28 Eylül 2026 reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında kıyasıya bir izlenme yarışı yaşandı. TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ATV'de yayınlanan Türkiye-İtalya maçı ve TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye, gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Star TV'de Başkalarının Hayatı, NOW TV'de Ömür Usta ve Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden farklı yapımların ekran mücadelesi verdiği gecede hangi programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dün akşamın galibi kim oldu? İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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        28 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        28 Eylül 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

        ATV'de yayınlanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Kanal D'de ekrana gelen Uzak Şehir dizisi ise tüm kategorilerde ikinci oldu. ATV'de izleyici karşısına çıkan Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim ise tüm kategorilerde üçüncü sırada yer aldı.

        İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki ilk 10 sıralama;

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        28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması - ATV

        2. Uzak Şehir - Kanal D

        3. Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim - ATV

        4. Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

        5. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        6. Esra Erol'da - ATV

        7. Altı Üstü İstanbul Özel - ATV

        8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW

        9. ATV Ana Haber - ATV

        10. Millî Maça Doğru - ATV

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        28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması - ATV

        2. Uzak Şehir - Kanal D

        3. Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim - ATV

        4. Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

        5. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW

        7. Altı Üstü İstanbul Özel - ATV

        8. Evlilik Güzeldir - TRT 1

        9. MasterChef Türkiye - TV8

        10. Millî Maça Doğru - ATV

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        28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1. Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması - ATV

        2. Uzak Şehir - Kanal D

        3. Altı Üstü İstanbul Ön Gösterim - ATV

        4. Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        5. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW

        6. Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

        7. Altı Üstü İstanbul Özel - ATV

        8. Esra Erol'da - ATV

        9. Evlilik Güzeldir - TRT 1

        10. MasterChef Türkiye - TV8

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