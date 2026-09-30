REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 EYLÜL 2026 | Uzak Şehir, Evlilik Güzeldir, Türkiye-İtalya maçı ve MasterChef yarıştı! ABC, AB, Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

28 Eylül 2026 reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında kıyasıya bir izlenme yarışı yaşandı. TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ATV'de yayınlanan Türkiye-İtalya maçı ve TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye, gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Star TV'de Başkalarının Hayatı, NOW TV'de Ömür Usta ve Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden farklı yapımların ekran mücadelesi verdiği gecede hangi programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dün akşamın galibi kim oldu? İşte 28 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...