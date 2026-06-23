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        Haberler Bilgi Gündem 33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! EGM Polis Akademisi POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

        33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?

        33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polislik hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar erişime açılırken, toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatı bünyesine katılmaya hak kazandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sonuçların yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar için belirlenen kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, 33. Dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır? İşte POMEM sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:05 Güncelleme:
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        Polislik mesleğine adım atmak isteyen adayların heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları erişime sunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, sonuçların erişime açıldığı bildirildi. Toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatı'na kazandırılacak. Adaylar sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, 33. Dönem POMEM sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        33. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının yayımlandığını duyurdu. Bakan Çiftçi, polislik mesleğine gönül veren gençlerin uzun süredir beklediği sonuçların erişime açıldığını belirtti.

        Açıklamaya göre Polis Teşkilatı'na toplam 10 bin yeni öğrenci alınacak.

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        KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU

        Dönem POMEM kapsamında;

        Lisans mezunu 6 bin 800 erkek,

        Lisans mezunu bin 200 kadın,

        Ön lisans mezunu bin 700 erkek,

        Ön lisans mezunu 300 kadın,

        olmak üzere toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatı bünyesine katılacak.

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        POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sisteme giriş yapmasının ardından gerçekleştirilebilecek.

        Bakan Çiftçi açıklamasında, sonuçların teşkilata katılmaya hak kazanan gençler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ederek, yeni polis adaylarına görevlerinde başarılar diledi.

        33. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        POLİS AKADEMİSİNDEN SONUÇ EKRANI DUYURUSU

        Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuç ekranı da erişime açıldı. Adaylar, resmi internet sitesi üzerinden sonuç durumlarını görüntüleyebiliyor.

        Yetkililer, adayların sonuçlarını yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlatırken, eğitim süreci ve kayıt işlemlerine ilişkin duyuruların da yine Polis Akademisi tarafından paylaşılacağını bildirdi.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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