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        Haberler Bilgi Magazin 5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI || Muhtemel Aşk, Daha 17, MasterChef Türkiye ve Dünya Kupası Maçları Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI || Muhtemel Aşk, Daha 17, MasterChef Türkiye ve Dünya Kupası Maçları Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 5 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Muhtemel Aşk, Daha 17, MasterChef Türkiye ve Dünya Kupası Maçları" maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 5 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve Dünya Kupası Maçları" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 5 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 5 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 5 TEMMUZ

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 5 TEMMUZ

        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 5 TEMMUZ

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