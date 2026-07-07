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        Haberler Bilgi Magazin 7 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda ne var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        7 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda ne var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        7 Temmuz 2026 Salı gününe ait TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz sezonuyla birlikte kanallar, yerli dizilerin tekrar bölümlerinden yabancı filmlere, yarışma programlarından canlı spor karşılaşmalarına kadar geniş bir yayın listesi hazırladı. Akşam saatlerinde televizyon karşısına geçmek isteyenler ise "Bugün televizyonda ne var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Temmuz 2026 Salı TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        1

        Televizyon ekranlarında bu akşam dizi, film, yarışma ve spor yayınları öne çıkıyor. Kanallar, farklı izleyici gruplarına hitap eden yapımlarla dolu bir yayın akışı sunarken, özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek programlar merak ediliyor. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin - Mısır ve İsviçre - Kolombiya karşılaşmaları canlı yayınlanacak. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 7 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı haberimizde...

        2

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 7 TEMMUZ 2026 SALI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10:00 - Bahar

        12:30 – Veliaht

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

        00:15 - Muhtemel Aşk

        02:45 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

        21:45 - Baba Parası

        00:15 - Baba Parası

        02:30 - Beceriksiz Katil

        04:15 - Kuzey Güney

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 – İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Hangimiz Sevmedik

        09:55 - Kasaba Doktoru

        13:30 - Seksenler

        14:40 - Yürek Çıkmazı

        17:55 - İddiaların Aksine

        18:00 – Ana Haber (Canlı)

        19:00 - Arjantin - Mısır | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

        21:15 - Hür

        22:15 - Kupa Saati

        23:00 - İsviçre - Kolombiya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

        01:30 - Seksenler

        02:50 - Yürek Çıkmazı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:30 – Ateşböceği

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Aramızda Kalsın

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

        22:45 - Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

        01:30 - Aramızda Kalsın

        03:00 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Erkenci Kuş

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - A.B.İ.

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Altı Üstü İstanbul

        02:40 - Aldatmak

        05:30 - Safir

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Her Yerde Sen

        12:00 - Şahane Hayatım

        14:45 - Sen Çal Kapımı

        16:45 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Eski Köye Yeni Davet

        22:15 - Eski Köye Yeni Davet

        00:45 - Aşk Yeniden

        03:15 - İnadına Aşk

        05:00 - Yasak Elma

        06:00 – Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        14:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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