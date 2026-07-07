7 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda ne var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

Televizyon ekranlarında bu akşam dizi, film, yarışma ve spor yayınları öne çıkıyor. Kanallar, farklı izleyici gruplarına hitap eden yapımlarla dolu bir yayın akışı sunarken, özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek programlar merak ediliyor. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin - Mısır ve İsviçre - Kolombiya karşılaşmaları canlı yayınlanacak. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 7 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı haberimizde...