7 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda ne var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
7 Temmuz 2026 Salı gününe ait TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz sezonuyla birlikte kanallar, yerli dizilerin tekrar bölümlerinden yabancı filmlere, yarışma programlarından canlı spor karşılaşmalarına kadar geniş bir yayın listesi hazırladı. Akşam saatlerinde televizyon karşısına geçmek isteyenler ise "Bugün televizyonda ne var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Temmuz 2026 Salı TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi...
Televizyon ekranlarında bu akşam dizi, film, yarışma ve spor yayınları öne çıkıyor. Kanallar, farklı izleyici gruplarına hitap eden yapımlarla dolu bir yayın akışı sunarken, özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek programlar merak ediliyor. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin - Mısır ve İsviçre - Kolombiya karşılaşmaları canlı yayınlanacak. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 7 Temmuz 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı haberimizde...
TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 7 TEMMUZ 2026 SALI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 - Bahar
12:30 – Veliaht
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 - Muhtemel Aşk
02:45 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
21:45 - Baba Parası
00:15 - Baba Parası
02:30 - Beceriksiz Katil
04:15 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 – İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:00 - Hangimiz Sevmedik
09:55 - Kasaba Doktoru
13:30 - Seksenler
14:40 - Yürek Çıkmazı
17:55 - İddiaların Aksine
18:00 – Ana Haber (Canlı)
19:00 - Arjantin - Mısır | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
21:15 - Hür
22:15 - Kupa Saati
23:00 - İsviçre - Kolombiya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
01:30 - Seksenler
02:50 - Yürek Çıkmazı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 – Ateşböceği
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Aramızda Kalsın
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
22:45 - Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
01:30 - Aramızda Kalsın
03:00 - İstanbullu Gelin
05:00 - Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - A.B.İ.
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Aldatmak
05:30 - Safir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Her Yerde Sen
12:00 - Şahane Hayatım
14:45 - Sen Çal Kapımı
16:45 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Eski Köye Yeni Davet
22:15 - Eski Köye Yeni Davet
00:45 - Aşk Yeniden
03:15 - İnadına Aşk
05:00 - Yasak Elma
06:00 – Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
14:00 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Oynat Bakalım
05:30 - Tuzak