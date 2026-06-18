A101’in 18 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün itibarıyla raflardaki yerini alıyor. Yeni haftanın indirimli ürün listesinde teknolojiden ev yaşamına, kamp ürünlerinden kişisel bakım ekipmanlarına kadar pek çok seçenek tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda kişisel smoothie blender, masaj aleti, LED ampul, elektrikli motorlu bisiklet, şarjlı yüksek basınçlı yıkama makinesi, evcil hayvan tüy kesme ve bakım seti ile akıllı takip cihazı öne çıkıyor. Alüminyum tabureli masa seti, katlanabilir kamp sandalyesi, ışıklı binilebilir oyuncak araba, 4+1 merdiven, döküm ızgara tava ve kurutmalık gibi ev ve yaşam ürünleri de bu haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor. İşte A101 18 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğuna ilişkin merak edilen detaylar…