Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! A101 Perşembe Aldın Aldın broşürü ile hangi ürünler satışta? Kedi Tuvaleti, Motor Kaskı, Vantilatör...

        A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! A101 Perşembe Aldın Aldın broşürü ile Akülü Araba, Kedi Tuvaleti, Motor Kaskı, Vantilatör satışta...

        A101'in 18 Haziran 2026 Perşembe "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. Bu haftaki indirim broşüründe teknoloji ürünlerinden ev yaşamına, otomotivden kamp ekipmanlarına kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. İkili yaka mikrofonu, çocuk fotoğraf makinesi, elektrikli araç, ankastre set, vantilatör çeşitleri, araç içi buzdolabı, buharlı temizlik makinesi ve evcil hayvan ürünleri kataloğun öne çıkanları arasında bulunuyor. Oyuncaklar, kamp malzemeleri ve günlük kullanıma yönelik pratik ürünler de tüketicilerin ilgisine sunuldu. İşte A101 18 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 18 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün itibarıyla raflardaki yerini alıyor. Yeni haftanın indirimli ürün listesinde teknolojiden ev yaşamına, kamp ürünlerinden kişisel bakım ekipmanlarına kadar pek çok seçenek tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda kişisel smoothie blender, masaj aleti, LED ampul, elektrikli motorlu bisiklet, şarjlı yüksek basınçlı yıkama makinesi, evcil hayvan tüy kesme ve bakım seti ile akıllı takip cihazı öne çıkıyor. Alüminyum tabureli masa seti, katlanabilir kamp sandalyesi, ışıklı binilebilir oyuncak araba, 4+1 merdiven, döküm ızgara tava ve kurutmalık gibi ev ve yaşam ürünleri de bu haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor. İşte A101 18 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğuna ilişkin merak edilen detaylar…

        2

        A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        65" UHD QLED 33.999 TL

        55" QLED TV 19.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.599 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart tv 10.499 TL

        65" 4K Whale Qled TV 27.499 TL

        3

        3'lü Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL

        9 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL

        No-Frost Buzdolabı 24.999 TL

        4

        Bood Çocuk Fotoğraf Makinesi 699 TL

        İkili Yaka Mikrofonu 599 TL

        Bluetooth Kulaklık 349 TL

        Telefon Tutucu 179 TL

        Akıllı Saat 749 TL

        SanDisk 64 GB USB Bellek 439 TL

        SanDisk 32 GB USB Bellek 349 TL

        5

        Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 11.999 TL

        Evcil Hayvan Arabası 2.499 TL

        Otomatik Kedi Tuvaleti 8.999 TL

        Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.999 TL

        Kedi Oyun Matı ve Çadırı 349 TL

        Akıllı Takip Cihazı 349 TL

        Evcil Hayvan Tüy Kesme Makinesi ve Bakım Seti 699 TL

        Kedi Tırmanma Tahtası 349 TL

        Tüy Temizlik Eldiveni 139 TL

        Şarjlı Kuş Oyuncak 399 TL

        Buharlı Evcil Hayvan Tarağı 199 TL

        6

        Vakumlu Buharlı Kırışık Gİderici 3.799 TL

        Boyun Masaj Aleti 999 TL

        4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL

        Ayaklı Vantilatör 1.299 TL

        Kişisel Smoothie Blender 1.499 TL

        Cam Su Isıtıcı 899 TL

        Kule Tipi Turbo Vantilatör 4.299 TL

        7

        Araç İçi Taşınabilir Buzdolabı 14.999 TL

        Oto Buzdolabı 8.999 TL

        Basınçlı Araba Temizleme Makinesi 8.999 TL

        Oto Araç İçi Kamera 2.229 TL

        Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.599 TL

        Oto Kauçuk Paspas 499 TL

        Oto Buzdolabı 8.499 TL

        8

        EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

        VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

        RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

        RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

        Motor Kaskı 1.999 TL

        Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

        9

        Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 449 TL

        Labne 750g 245 TL

        Laktozsuz Kefir 1L 115 TL

        Süzme Yoğurt 500g 109,50 TL

        Kakaolu Fındık Kreması 200g 189 TL

        Doğal Yağlı sAlamura Çizik Yeşil Zeytin 800g 175 TL

        Beyaz Sirke 5L 72,50 TL

        10

        Mini Ütü Masası 299 TL

        4+1 Merdiven 899 TL

        Koltuk Örtüsü 199 TL

        Kilim 399 TL

        Su Emici Banyo Paspası 99,50 TL

        Telefon Bölmeli El Portföyü 249 TL

        Erkek Kasket 149 TL

        11

        Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 2.299 TL

        Aşure Tenceresi 799 TL

        Orta Boy Çelik Çaydanlık 999 TL

        6 Parça Sahan Set 1.449 TL

        Mini Metal El Aletleri 44,50 TL

        Aynalı Peçetelik 129 TL

        Aynalı Sunum Tepsisi 139 TL

        Pompalı Termos 389 TL

        Bölmeli Çekmeceli Makyaj Organizeri 79,50 TL

        Çekmece İçi Organizer Set 6'lı 169 TL

        Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 109 TL

        Çift TarafLI Çekmece İÇİ Kaşıklık 169 TL

        Limon Pres 49,50 TL

        Süzgeç 3'lü 199 TL

        12

        Anne Bebek Keçe Organizer 89,50 TL

        Bebek Kundak Banyo Havlusu 349 TL

        Kız/Erkek Bebek Tişört Şort Takımı 199 TL

        Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li 199 TL

        Çocuk Şort Takım 249 TL

        13

        Avokado Yağı 294,50 TL

        Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL

        Vİtamince Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç 1 KG 99,50 TL

        Kinoalı & Sebzeli Bakliyat Makarnası 250g 59,50 TL

        Tatlı Sosu 330g 169,50 TL

        14

        12V Kumandalı Akülü Araba 9.999 TL

        27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 8.999 TL

        Sesli Işıklı Bingit Araba 2.299 TL

        Barbie Prenses Bebekler 329 TL

        Işıklı Hayvanlı Piyano 219 TL

        Oyuncak Çantalı Tamir Seti 249 TL

        Dekorasyon Seti 329 TL

        Ahşap Tavla 399 TL

        Oyuncak Sürpriz Yumurta 129 TL

        Lisanslı Çadır 499 TL

        İlk Çizimler Çıkartmalı Boyama Kitabı 129 TL

        Buz Kırma Kutu Oyunu 185 TL

        15

        Dermason Fasulye 1 KG 85 TL

        Aşurelik Buğday 1 KG 39,50 TL

        Koçbaşı Nohut 1 KG 85 TL

        Kırık Ceviz 250g 159 TL

        Soyulmuş Çiğ Badem İçi 150g 129 TL

        Kıyılmış İç Fındık 100g 99,50 TL

        Kuş Üzümü 75g 83 TL

        Çubuk Tarçın 100g 105 TL

        Karanfil 25G 45 TL

        16

        Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        Gölgelikli Kamp Sandalyesi 1.299 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

        Piknik Sandalyesi 349 TL

        Alüminyum Tabureli Masa Seti 1.999 TL

        Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL

        Çok Amaçlı Kamp Işığı 299 TL

        Asılabilir Kamp Lambası 249 TL

        Dağcı Çantası 399 TL

        17
        18
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlış Diz Operasyonu Mahkemelik Oldu

        Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat eden doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı