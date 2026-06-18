A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞA ÇIKTI! A101 Perşembe Aldın Aldın broşürü ile Akülü Araba, Kedi Tuvaleti, Motor Kaskı, Vantilatör satışta...
A101'in 18 Haziran 2026 Perşembe "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. Bu haftaki indirim broşüründe teknoloji ürünlerinden ev yaşamına, otomotivden kamp ekipmanlarına kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. İkili yaka mikrofonu, çocuk fotoğraf makinesi, elektrikli araç, ankastre set, vantilatör çeşitleri, araç içi buzdolabı, buharlı temizlik makinesi ve evcil hayvan ürünleri kataloğun öne çıkanları arasında bulunuyor. Oyuncaklar, kamp malzemeleri ve günlük kullanıma yönelik pratik ürünler de tüketicilerin ilgisine sunuldu. İşte A101 18 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler…
A101’in 18 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün itibarıyla raflardaki yerini alıyor. Yeni haftanın indirimli ürün listesinde teknolojiden ev yaşamına, kamp ürünlerinden kişisel bakım ekipmanlarına kadar pek çok seçenek tüketicilerin beğenisine sunulacak. Katalogda kişisel smoothie blender, masaj aleti, LED ampul, elektrikli motorlu bisiklet, şarjlı yüksek basınçlı yıkama makinesi, evcil hayvan tüy kesme ve bakım seti ile akıllı takip cihazı öne çıkıyor. Alüminyum tabureli masa seti, katlanabilir kamp sandalyesi, ışıklı binilebilir oyuncak araba, 4+1 merdiven, döküm ızgara tava ve kurutmalık gibi ev ve yaşam ürünleri de bu haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor. İşte A101 18 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğuna ilişkin merak edilen detaylar…
A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
65" UHD QLED 33.999 TL
55" QLED TV 19.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.599 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart tv 10.499 TL
65" 4K Whale Qled TV 27.499 TL
3'lü Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 16.499 TL
No-Frost Buzdolabı 24.999 TL
Bood Çocuk Fotoğraf Makinesi 699 TL
İkili Yaka Mikrofonu 599 TL
Bluetooth Kulaklık 349 TL
Telefon Tutucu 179 TL
Akıllı Saat 749 TL
SanDisk 64 GB USB Bellek 439 TL
SanDisk 32 GB USB Bellek 349 TL
Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 11.999 TL
Evcil Hayvan Arabası 2.499 TL
Otomatik Kedi Tuvaleti 8.999 TL
Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 1.999 TL
Kedi Oyun Matı ve Çadırı 349 TL
Akıllı Takip Cihazı 349 TL
Evcil Hayvan Tüy Kesme Makinesi ve Bakım Seti 699 TL
Kedi Tırmanma Tahtası 349 TL
Tüy Temizlik Eldiveni 139 TL
Şarjlı Kuş Oyuncak 399 TL
Buharlı Evcil Hayvan Tarağı 199 TL
Vakumlu Buharlı Kırışık Gİderici 3.799 TL
Boyun Masaj Aleti 999 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti 699 TL
Ayaklı Vantilatör 1.299 TL
Kişisel Smoothie Blender 1.499 TL
Cam Su Isıtıcı 899 TL
Kule Tipi Turbo Vantilatör 4.299 TL
Araç İçi Taşınabilir Buzdolabı 14.999 TL
Oto Buzdolabı 8.999 TL
Basınçlı Araba Temizleme Makinesi 8.999 TL
Oto Araç İçi Kamera 2.229 TL
Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.599 TL
Oto Kauçuk Paspas 499 TL
Oto Buzdolabı 8.499 TL
EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
RS6 125CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL
Motor Kaskı 1.999 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 999 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 449 TL
Labne 750g 245 TL
Laktozsuz Kefir 1L 115 TL
Süzme Yoğurt 500g 109,50 TL
Kakaolu Fındık Kreması 200g 189 TL
Doğal Yağlı sAlamura Çizik Yeşil Zeytin 800g 175 TL
Beyaz Sirke 5L 72,50 TL
Mini Ütü Masası 299 TL
4+1 Merdiven 899 TL
Koltuk Örtüsü 199 TL
Kilim 399 TL
Su Emici Banyo Paspası 99,50 TL
Telefon Bölmeli El Portföyü 249 TL
Erkek Kasket 149 TL
Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 2.299 TL
Aşure Tenceresi 799 TL
Orta Boy Çelik Çaydanlık 999 TL
6 Parça Sahan Set 1.449 TL
Mini Metal El Aletleri 44,50 TL
Aynalı Peçetelik 129 TL
Aynalı Sunum Tepsisi 139 TL
Pompalı Termos 389 TL
Bölmeli Çekmeceli Makyaj Organizeri 79,50 TL
Çekmece İçi Organizer Set 6'lı 169 TL
Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 109 TL
Çift TarafLI Çekmece İÇİ Kaşıklık 169 TL
Limon Pres 49,50 TL
Süzgeç 3'lü 199 TL
Anne Bebek Keçe Organizer 89,50 TL
Bebek Kundak Banyo Havlusu 349 TL
Kız/Erkek Bebek Tişört Şort Takımı 199 TL
Bebek Beyaz Çıtçıtlı Body Atlet 2'li 199 TL
Çocuk Şort Takım 249 TL
Avokado Yağı 294,50 TL
Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL
Vİtamince Zenginleştirilmiş Baldo Pirinç 1 KG 99,50 TL
Kinoalı & Sebzeli Bakliyat Makarnası 250g 59,50 TL
Tatlı Sosu 330g 169,50 TL
12V Kumandalı Akülü Araba 9.999 TL
27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 8.999 TL
Sesli Işıklı Bingit Araba 2.299 TL
Barbie Prenses Bebekler 329 TL
Işıklı Hayvanlı Piyano 219 TL
Oyuncak Çantalı Tamir Seti 249 TL
Dekorasyon Seti 329 TL
Ahşap Tavla 399 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta 129 TL
Lisanslı Çadır 499 TL
İlk Çizimler Çıkartmalı Boyama Kitabı 129 TL
Buz Kırma Kutu Oyunu 185 TL
Dermason Fasulye 1 KG 85 TL
Aşurelik Buğday 1 KG 39,50 TL
Koçbaşı Nohut 1 KG 85 TL
Kırık Ceviz 250g 159 TL
Soyulmuş Çiğ Badem İçi 150g 129 TL
Kıyılmış İç Fındık 100g 99,50 TL
Kuş Üzümü 75g 83 TL
Çubuk Tarçın 100g 105 TL
Karanfil 25G 45 TL
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Gölgelikli Kamp Sandalyesi 1.299 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL
Piknik Sandalyesi 349 TL
Alüminyum Tabureli Masa Seti 1.999 TL
Katlanır Taşıma Arabası 1.499 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 299 TL
Asılabilir Kamp Lambası 249 TL
Dağcı Çantası 399 TL