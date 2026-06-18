Dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasına girdi.

3 TÜRK ÜNİVERSİTESİ "İŞVEREN İTİBARI"NDA DÜNYADA İLK 100'DE

Türk üniversiteleri, özellikle işveren itibarı ve mezun istihdam başarısı göstergelerinde elde ettikleri sonuçlarla dikkat çekici bir başarıya imza attı. 3 Türk üniversitesi “İşveren İtibarı”nda dünyada ilk 100’de yer aldı.

QS akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına atıf, uluslararası öğretim elemanı oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam çıktıları ve sürdürülebilirlik göstergelerini temel alarak hazırladığı 2027 Dünya Üniversiteler Sıralamasını yayımladı.

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Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1504 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ilk 500’de 6, ilk 1000’de 11 Türk üniversitesi yer almayı başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 279. sıraya yükselerek en üst sırada yer alan Türk üniversitesi olurken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 305’inci, Koç Üniversitesi 329’uncu, Boğaziçi Üniversitesi 345’inci, Sabancı Üniversitesi 357’nci, Bilkent Üniversitesi 454’üncü olarak dünyada ilk 500’e girmeyi başaran üniversiteler oldu.

Hacettepe Üniversitesi 570’inci, İstanbul Üniversitesi 629’uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 634’üncü sırada, Ankara Üniversitesi 731-740, Gebze Teknik Üniversitesi ise 851-900 bandında yer alarak ilk dünyada ilk 1000’e girmeyi başardı. Böylece ilk 1000’de 11 Türk üniversitesi yer aldı.

Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi de 1000-1500 bandında yer alarak sıralamaya girmeyi başardı. Böylece Türkiye’den toplamda 25 üniversite sıralamaya girmiş oldu.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ MEZUN BAŞARILARIYLA ZİRVEYE YÜRÜYORLAR

Sıralamanın en önemli göstergelerinden biri olan işveren itibarı kategorisinde üç Türk üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer almayı başardı. ODTÜ 63’üncü, İTÜ 73’üncü ve Boğaziçi Üniversitesi 75’inci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ayrıca mezun istihdam başarısı göstergesinde dünyada 93’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

ÖZVAR: SONUÇLAR BAŞARIMIZI TEYİT EDİYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu tarafından son yıllarda hayata geçirilen kalite odaklı politikalar, araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar, uluslararasılaşma stratejileri ve üniversite-sektör iş birliklerinin, Türk üniversitelerinin küresel sıralamalardaki performansına olumlu yansımaya devam ettiğini belirtti.

QS sonuçlarının Türk yükseköğretim kurumlarının yetiştirdiği mezunların iş dünyasında gördüğü karşılığın ve uluslararası düzeyde artan tanınırlığını bir kez daha teyit ettiğini belirten Özvar, “Mezunlarımız yalnızca ülkemizde değil küresel ölçekte de tercih edilen, rekabet gücü yüksek bireyler olarak öne çıkıyor. İşverenlerin Türk üniversitelerine duyduğu güvenin artması, yükseköğretim sistemimizin en önemli kazanımlarından biri. Sonuçlar, üniversitelerimizin yalnızca akademik üretimde değil yetiştirdikleri insan kaynağının niteliğiyle de daha güçlü konumlara yükseldiğini ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarıların tesadüfi olmadığını vurgulayan Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünün ve küresel rekabet gücünün artmaya devam edeceğini kaydetti.