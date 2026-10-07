AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim listesi: Denizli güne depremle başladı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.26'da merkez üssü Denizli Honaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim Çarşamba listesi...
Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
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Son depremler 7 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak son olarak saat 06.26'da merkez üssü Denizli Honaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Peki, son deprem nerede en zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte 7 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.10.07 07:27:22 37.7683 29.4298 10.3 -.- 2.0 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2026.10.07 06:37:13 38.4870 37.9340 4.4 -.- 1.2 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.10.07 06:32:18 37.7893 29.3847 9.1 -.- 1.4 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2026.10.07 06:26:51 37.7768 29.4127 6.3 -.- 3.8 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2026.10.07 06:05:13 37.7492 29.4627 7.6 -.- 2.2 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2026.10.07 06:02:43 38.1453 38.3988 3.1 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.10.07 05:58:49 37.7480 29.4648 15.3 -.- 1.4 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2026.10.07 05:56:37 37.7727 29.4222 1.3 -.- 4.0 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) İlksel 2026.10.07 05:44:36 37.7547 36.2163 5.4 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2026.10.07 05:41:16 40.5040 42.3512 12.3 -.- 1.6 -.- TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2026.10.07 05:21:56 38.4597 26.7170 18.4 -.- 0.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2026.10.07 04:44:52 39.8658 41.2640 3.3 -.- 0.6 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel 2026.10.07 04:15:01 40.7020 42.3450 5.0 -.- 2.7 -.- OZYURT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2026.10.07 04:02:41 39.5183 25.2362 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.10.07 03:52:05 35.4463 26.5048 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2026.10.07 03:46:53 39.2170 28.9833 13.6 -.- 0.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.10.07 03:29:57 39.2197 39.5910 7.9 -.- 1.4 -.- CIRALI-(TUNCELI) İlksel 2026.10.07 03:18:26 35.4627 26.5605 7.7 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2026.10.07 02:50:34 35.4220 26.5950 5.0 -.- 3.9 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2026.10.07 02:46:20 39.3720 40.4440 2.4 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel 2026.10.07 02:43:56 35.4022 26.5855 2.1 -.- 4.0 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2026.10.07 02:35:21 40.4807 29.1910 5.2 -.- 1.5 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel 2026.10.07 02:25:39 38.9497 27.2958 5.3 -.- 1.5 -.- KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2026.10.07 02:21:33 38.9523 27.2800 14.9 -.- 1.2 -.- BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2026.10.07 02:16:47 39.3563 40.7632 7.5 -.- 1.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2026.10.07 02:00:59 38.6100 44.2693 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel 2026.10.07 01:41:06 37.7450 36.0648 13.3 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel 2026.10.07 01:38:21 37.3677 35.2532 8.5 -.- 1.3 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2026.10.07 01:30:35 38.2220 38.1427 14.0 -.- 1.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.10.07 01:19:44 38.9778 27.2893 17.2 -.- 1.6 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel 2026.10.07 00:16:19 35.5117 26.5212 9.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2026.10.06 23:28:33 38.0228 37.3857 5.0 -.- 2.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.10.06 23:25:04 37.7602 36.1068 3.2 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2026.10.06 22:23:34 37.4608 33.4487 7.9 -.- 1.2 -.- AKCASEHIR-(KARAMAN) İlksel 2026.10.06 21:41:31 37.7375 35.9377 10.1 -.- 1.0 -.- UGURLUBAG-FEKE (ADANA) İlksel 2026.10.06 21:24:56 39.1283 28.1568 16.9 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.10.06 21:15:20 36.3127 35.9058 14.2 -.- 1.4 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel