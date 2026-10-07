AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim listesi: Denizli güne depremle başladı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son depremler 7 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak son olarak saat 06.26'da merkez üssü Denizli Honaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Peki, son deprem nerede en zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte 7 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...