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        Haberler Bilgi AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim listesi: Denizli güne depremle başladı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim listesi: Denizli güne depremle başladı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 06.26'da merkez üssü Denizli Honaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ekim Çarşamba listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        Son depremler 7 Ekim AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak son olarak saat 06.26'da merkez üssü Denizli Honaz olan 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Peki, son deprem nerede en zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte 7 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
        2026-10-07 06:41:06 37.77733 29.40683 7.0 ML 1.1 Honaz (Denizli)
        2026-10-07 06:37:13 38.45833 38.01883 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-07 06:32:17 37.71867 29.4965 7.0 ML 1.5 Honaz (Denizli)
        2026-10-07 06:26:52 37.77317 29.415 13.69 MW 3.8 Honaz (Denizli)
        2026-10-07 06:05:14 37.7685 29.43817 14.02 ML 2.1 Honaz (Denizli)
        2026-10-07 06:02:44 38.132 38.417 7.02 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-07 05:56:38 37.77183 29.42283 15.4 MW 3.9 Honaz (Denizli)
        2026-10-07 05:44:36 37.78717 36.17967 6.96 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-07 05:43:38 37.71883 36.09117 7.03 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-07 05:41:17 40.518 42.40833 6.94 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum)
        2026-10-07 05:21:57 38.33083 26.686 15.23 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.60 km] Urla (İzmir)
        2026-10-07 05:16:15 39.268 28.91883 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
        2026-10-07 04:44:52 39.91083 41.27867 11.97 ML 1.2 Yakutiye (Erzurum)
        2026-10-07 04:37:51 35.234 26.17217 7.42 ML 2.2 Ege Denizi
        2026-10-07 04:15:02 40.69067 42.31133 7.0 ML 2.7 Şenkaya (Erzurum)
        2026-10-07 04:14:35 35.44117 26.678 18.16 ML 2.7 Ege Denizi - [155.37 km] Datça (Muğla)

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.10.07 07:27:22  37.7683   29.4298       10.3      -.-  2.0  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.07 06:37:13  38.4870   37.9340        4.4      -.-  1.2  -.-   DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2026.10.07 06:32:18  37.7893   29.3847        9.1      -.-  1.4  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.07 06:26:51  37.7768   29.4127        6.3      -.-  3.8  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.07 06:05:13  37.7492   29.4627        7.6      -.-  2.2  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)                             İlksel
2026.10.07 06:02:43  38.1453   38.3988        3.1      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2026.10.07 05:58:49  37.7480   29.4648       15.3      -.-  1.4  -.-   AKBAS-HONAZ (DENIZLI)                             İlksel
2026.10.07 05:56:37  37.7727   29.4222        1.3      -.-  4.0  -.-   YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)                     İlksel
2026.10.07 05:44:36  37.7547   36.2163        5.4      -.-  1.7  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2026.10.07 05:41:16  40.5040   42.3512       12.3      -.-  1.6  -.-   TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)                       İlksel
2026.10.07 05:21:56  38.4597   26.7170       18.4      -.-  0.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2026.10.07 04:44:52  39.8658   41.2640        3.3      -.-  0.6  -.-   PALANDOKEN (ERZURUM)                              İlksel
2026.10.07 04:15:01  40.7020   42.3450        5.0      -.-  2.7  -.-   OZYURT-SENKAYA (ERZURUM)                          İlksel
2026.10.07 04:02:41  39.5183   25.2362        5.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.10.07 03:52:05  35.4463   26.5048        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.10.07 03:46:53  39.2170   28.9833       13.6      -.-  0.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.10.07 03:29:57  39.2197   39.5910        7.9      -.-  1.4  -.-   CIRALI-(TUNCELI)                                  İlksel
2026.10.07 03:18:26  35.4627   26.5605        7.7      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.10.07 02:50:34  35.4220   26.5950        5.0      -.-  3.9  4.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.10.07 02:46:20  39.3720   40.4440        2.4      -.-  1.4  -.-   CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL)                           İlksel
2026.10.07 02:43:56  35.4022   26.5855        2.1      -.-  4.0  4.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.10.07 02:35:21  40.4807   29.1910        5.2      -.-  1.5  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2026.10.07 02:25:39  38.9497   27.2958        5.3      -.-  1.5  -.-   KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel
2026.10.07 02:21:33  38.9523   27.2800       14.9      -.-  1.2  -.-   BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR)                          İlksel
2026.10.07 02:16:47  39.3563   40.7632        7.5      -.-  1.4  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2026.10.07 02:00:59  38.6100   44.2693        5.0      -.-  1.9  -.-   KURUCAN-SARAY (VAN)                               İlksel
2026.10.07 01:41:06  37.7450   36.0648       13.3      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2026.10.07 01:38:21  37.3677   35.2532        8.5      -.-  1.3  -.-   FILIKLI-KARAISALI (ADANA)                         İlksel
2026.10.07 01:30:35  38.2220   38.1427       14.0      -.-  1.4  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2026.10.07 01:19:44  38.9778   27.2893       17.2      -.-  1.6  -.-   BADEMALANI-KINIK (IZMIR)                          İlksel
2026.10.07 00:16:19  35.5117   26.5212        9.5      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.10.06 23:28:33  38.0228   37.3857        5.0      -.-  2.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2026.10.06 23:25:04  37.7602   36.1068        3.2      -.-  1.5  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2026.10.06 22:23:34  37.4608   33.4487        7.9      -.-  1.2  -.-   AKCASEHIR-(KARAMAN)                               İlksel
2026.10.06 21:41:31  37.7375   35.9377       10.1      -.-  1.0  -.-   UGURLUBAG-FEKE (ADANA)                            İlksel
2026.10.06 21:24:56  39.1283   28.1568       16.9      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.10.06 21:15:20  36.3127   35.9058       14.2      -.-  1.4  -.-   AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)                         İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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