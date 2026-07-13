AGS 2026 NE ZAMAN? AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Akademi Giriş Sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı’na katılacak öğretmen adayları için sınav sürecinde geri sayım sürüyor. Hazırlıklarına devam eden binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav takvimi ve giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Sınavın uygulanacağı günün yanı sıra bina ve salon bilgilerinin ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 AGS hangi tarihte yapılacak, sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı mı? İşte AGS takvimi ve sınav belgelerine ilişkin öne çıkan bilgiler...