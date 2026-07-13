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        Haberler Bilgi Gündem AGS 2026 NE ZAMAN? AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Akademi Giriş Sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        AGS 2026 NE ZAMAN? AGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Akademi Giriş Sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        Öğretmen adaylarının mesleğe geçiş sürecinde belirleyici rol oynayacak 2026 Akademi Giriş Sınavı için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava başvuran adaylar, uygulama tarihinin yanı sıra sınav binaları, salon bilgileri ve giriş belgelerinin yayımlanacağı zamanı araştırıyor. Peki, 2026 AGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri erişime açıldı mı? İşte Akademi Giriş Sınavı takvimine ve belge sorgulama sürecine ilişkin güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Akademi Giriş Sınavı’na katılacak öğretmen adayları için sınav sürecinde geri sayım sürüyor. Hazırlıklarına devam eden binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav takvimi ve giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Sınavın uygulanacağı günün yanı sıra bina ve salon bilgilerinin ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 AGS hangi tarihte yapılacak, sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı mı? İşte AGS takvimi ve sınav belgelerine ilişkin öne çıkan bilgiler...

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        AGS 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        2026-MEB-AGS sınav takviminde ÖSYM tarafından değişikliğe gidildi. İlk açıklanan takvimde 12 Temmuz 2026’da yapılması planlanan sınav, Ankara’da gerçekleştirilecek uluslararası NATO Zirvesi ve bu kapsamda alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

        ÖSYM’nin güncel duyurusuna göre Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

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        AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini çoğunlukla sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açtığı biliniyor. 2026 AGS’nin 26 Temmuz’da uygulanacak olması nedeniyle, sınav giriş yerlerinin bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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