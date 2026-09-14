AJET’ten indirimli bilet kampanyası! AJet yurt içi bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

AJET'TEN YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİM KAMPANYASI

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa çıkardı.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Bu dönemdeki 28 Ekim-1 Kasım, 13 Kasım-22 Kasım, 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.