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        Haberler Bilgi Yaşam AJET’ten indirimli bilet kampanyası! AJet yurt içi bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        AJET’ten indirimli bilet kampanyası! AJet yurt içi bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        AJET indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Yurt içi hatlarda geçerli olacak indirim kampanyasının detayları belli oldu. Yurt içi uçuşlarını daha ekonomik hale getiren bu kampanyanın hangi tarih aralıklarında geçerli olduğu ise yolcuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki AJet yurt içi bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 19:00 Güncelleme:
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        AJet, yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında koltuk seçiminde indirim yapılarak standart koltuklar 99 lira, ön sıralar 199-299 lira ve acil çıkış koltukları 349 liradan satışa sunuldu. Peki AJet yurt içi bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

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        AJET'TEN YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİM KAMPANYASI

        AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa çıkardı.

        KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Bu dönemdeki 28 Ekim-1 Kasım, 13 Kasım-22 Kasım, 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.

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        Kampanya kapsamında koltuk seçiminde indirim yapılarak standart koltuklar 99 lira, ön sıralar 199-299 lira ve acil çıkış koltukları 349 liradan satışa sunuldu.

        İndirimli biletler sadece "AJet.com sitesi ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

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