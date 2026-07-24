Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yeni zam beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcilerinden gelen bilgiler doğrultusunda motorin fiyatlarında dikkat çeken bir artış öngörülüyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatları yurt genelinde yeniden değişecek. Peki, motorine ne kadar zam gelecek, benzin fiyatlarında da artış olacak mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları...