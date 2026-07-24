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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıtta zam beklentisi! 24 Haziran Cuma benzin ve motorine zam mı geliyor?

        Akaryakıtta zam beklentisi! 24 Haziran Cuma benzin ve motorine zam mı geliyor?

        Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda önemli bir fiyat artışı bekleniyor. Araç sahipleri, zam öncesinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Beklenen fiyat artışının pompaya yansıması halinde motorin litre fiyatında dikkat çeken bir yükseliş yaşanacak. Peki, benzin ve motorine zam mı geliyor, motorin fiyatı ne kadar artacak? İşte 24 Temmuz 2026 benzin, mazot, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yeni zam beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcilerinden gelen bilgiler doğrultusunda motorin fiyatlarında dikkat çeken bir artış öngörülüyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatları yurt genelinde yeniden değişecek. Peki, motorine ne kadar zam gelecek, benzin fiyatlarında da artış olacak mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

         

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 3.50 TL zam yapılması bekleniyor.

         

        Beklenen artışın yürürlüğe girmesi halinde motorin litre fiyatı şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte pompaya ortalama 3.50 TL zamlı olarak yansıyacak.

         

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        BENZİNE ZAM VAR MI?

         

        Mevcut bilgiler doğrultusunda benzin grubunda beklenen bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

         

        Ancak akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncellendiği için önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişiklikleri yaşanabileceği belirtiliyor.

         

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 2026

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 67.00 TL

        Motorin: 74.27 TL

        LPG: 31.19 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 66.85 TL

        Motorin: 74.12 TL

        LPG: 30.59 TL

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        Ankara:

        Benzin: 67.97 TL

        Motorin: 75.39 TL

        LPG: 31.29 TL

         

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        İzmir:

        Benzin: 68.25 TL

        Motorin: 75.66 TL

        LPG: 31.19 TL

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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