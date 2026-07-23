Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026 ALES/2 öncesinde sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından tamamlanan atama işlemlerinin ardından adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgeleri AİS üzerinden yayımlandı. Sınav gününe hazırlanan adaylar, belgelerini görüntüleyerek sınav merkezlerine ilişkin ayrıntıları kontrol edebilecek. Peki 2026 ALES/2 hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi Aday İşlemleri Sistemi’nden nasıl alınacak? İşte sınav takvimi ve belge sorgulama işlemlerine dair tüm ayrıntılar…