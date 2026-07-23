ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 ALES/2 ne zaman? ALES/2 sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
2026 ALES/2 için geri sayım sürerken adayların sınava katılacağı bina ve salonlar belli oldu. ÖSYM, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı. Sınava hazırlanan adaylar, belgelerinde yer alan merkez, bina, salon ve sıra bilgilerini kontrol etmeye başladı. Peki ALES/2 hangi tarihte düzenlenecek, sınav giriş belgesi nereden görüntülenip nasıl indirilecek? İşte belge sorgulama ekranı ve sınav gününe ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026 ALES/2 öncesinde sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından tamamlanan atama işlemlerinin ardından adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgilerini içeren giriş belgeleri AİS üzerinden yayımlandı. Sınav gününe hazırlanan adaylar, belgelerini görüntüleyerek sınav merkezlerine ilişkin ayrıntıları kontrol edebilecek. Peki 2026 ALES/2 hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi Aday İşlemleri Sistemi’nden nasıl alınacak? İşte sınav takvimi ve belge sorgulama işlemlerine dair tüm ayrıntılar…
2026 ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026 ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
2026 ALES/2 sınav giriş belgeleri 23 Temmuz 2026 saat 14.00'te erişime açıldı. Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgisini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Belgeye T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılabilecek. Sınav giriş belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 ALES/2 sonuçları 21 Ağustos’ta adayların erişimine açılacak. Sınavda elde edilen puanlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten başlayarak 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.