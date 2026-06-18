ALES/2 SON BAŞVURU TARİHİ: ALES/2 sınavı ne zaman? ALES geç başvuru ne zaman? ALES/2 başvuru ekranı

ALES/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Normal başvuru sürecini 18 Haziran 2026’ya kadar kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru fırsatı sunuluyor. Takvime göre 2026-ALES/2 için geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak açıklandı. Bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti, normal döneme göre yüzde 50 oranında artırılarak tahsil ediliyor.