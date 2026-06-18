ALES/2 SON BAŞVURU TARİHİ: ALES/2 sınavı ne zaman? ALES geç başvuru ne zaman? ALES/2 başvuru ekranı
ALES/2 başvuru sürecinde son gün yaklaşıyor! Akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip sınavda başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak işlemler merak ediliyor. Peki ALES/2 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi hangi gün? Ayrıntılar haberimizde.
ALES/2 başvuru sürecinde sona yaklaşılırken, akademik kariyer planlayan adaylar için kritik dönem başladı. Başvuru tarihleri, geç başvuru imkânı ve işlemlerin ÖSYM AİS ekranı üzerinden nasıl yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki ALES/2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek, son başvuru tarihi hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde…
ALES/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Normal başvuru sürecini 18 Haziran 2026’ya kadar kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru fırsatı sunuluyor. Takvime göre 2026-ALES/2 için geç başvuru günü 25 Haziran 2026 olarak açıklandı. Bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti, normal döneme göre yüzde 50 oranında artırılarak tahsil ediliyor.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin güncel sınav takviminde yaptığı değişiklikle birlikte ALES/2’nin tarihi yeniden düzenlendi. Daha önce 26 Temmuz 2026 olarak açıklanan sınav günü revize edilerek ileri bir tarihe alındı. Yapılan son planlamaya göre ALES/2, 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/2 BAŞVURU EKRANI
Sınava başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kolayca yapabiliyor. Bunun yanı sıra adaylar, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden ya da yetkili başvuru merkezlerine giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.