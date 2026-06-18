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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul haberleri: Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü... Silahlı saldırıya dönüşen olayda 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı - haberler | Son dakika haberleri

        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü... Silahlı saldırıya dönüşen olayda 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı

        İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan silahlı saldırının dehşet veren detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, iki grup arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma parkta silahlı saldırıya dönüştü. Saldırıda yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı sahte plakalı araç ise ormanlık alanda yanmış halde bulundu

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
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        Kan donduran olay; dün saat 19.30 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Karadolap Mahallesi'ndeki Veysel Karani Parkı'nda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda parkta oturan 5 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan olayın detayları ortaya çıktı.

        SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA

        İddiaya göre, iki genç grup arasında sosyal medya üzerinden önce atışma, ardından tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından iki grup, olayın meydana geldiği parkta buluşmak üzere sözleşti.

        PARKTAKİLER SİLAHLA TARANDI

        İddialara göre, belirtilen parka gelen bir grup genç, tartışma yaşadığı diğer grubu beklemeye başladı. Bir süre sonra parkın önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler, parkta bekleyen gençlere silahla ateş açtı.

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        3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde saldırıda B.S. (16) bacağından, Kaan G. (18) bacakları ve göğsünden, Kerim D. (20) ayağından, Mahmut Efe O. (19) ayağından, B.A.'nın (15) ise karnı ve bacağından yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, B.S., Kaan G. ve B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ARAÇ SAHTE PLAKALI ÇIKTI

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda 24 adet boş kovan bulundu. Ayrıca sokakta park halinde bulunan araçlara da kurşun isabet ettiği tespit edildi.

        Saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu, aynı plakaya ait gerçek aracın ise Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulunduğu ve araç sahibinin olaydan haberdar olmadığı belirlendi.

        ORMANDA YANMIŞ HALDE BULUNDU

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı araç, Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet tabanca ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA/DHA

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