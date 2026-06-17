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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATKLARI CANLI - 17 HAZİRAN || Fed kararı öncesi yükseliş sürüyor! Cumhuriyet, çeyrek altın, tam altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir... Fed kararı öncesi altın fiyatlarında son durum

        Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda altında değer artışı gözlemleniyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 450 lira, çeyrek altın ise 10 bin 320 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:43 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Özellikle de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

        ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Ayrıca ABD ve İran arasında Cuma Günü imzalanacak olan barış anlaşması sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması yukarı yönlü seyri detekliyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.445,8710

        6.446,5860

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.347,83

        4.348,75

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.313,3900

        10.540,1700

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.256,3800

        42.035,2800

        7
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