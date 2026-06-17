Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir... Fed kararı öncesi altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları 17 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda altında değer artışı gözlemleniyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 450 lira, çeyrek altın ise 10 bin 320 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Özellikle de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. Ayrıca ABD ve İran arasında Cuma Günü imzalanacak olan barış anlaşması sonrası Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması yukarı yönlü seyri detekliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.445,8710
6.446,5860
ALTIN/ONS FİYATI
4.347,83
4.348,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.313,3900
10.540,1700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.256,3800
42.035,2800