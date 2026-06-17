Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Özellikle de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları....