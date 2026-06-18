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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 18 HAZİRAN 2026 - BUGÜN|| Fed kararı sonrası durağan seyir! Cumhuriyet, çeyrek altın, tam altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum... Fed sonrası piyasalarda yatay seyir

        Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe yani bugün özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Fed faizleri sabit bıraktı. Karar sonrası piyasalarda çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise merak içerisinde bugün "çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki bugün Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan sorunun cevabı ile ilgili ayrıntılar ve güncel altın fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrasında ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karar sonrası fiyatlar yatay yönlü seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE

        ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

        Karar sonrası altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.438,6660

        6.439,6370

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.310,66

        4.311,59

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.302,6500

        10.529,4200

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.210,6200

        41.988,8700

        7

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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