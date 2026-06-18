Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrasında ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karar sonrası fiyatlar yatay yönlü seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...