Altın fiyatlarında son durum... Fed sonrası piyasalarda yatay seyir
Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe yani bugün özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Fed faizleri sabit bıraktı. Karar sonrası piyasalarda çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise merak içerisinde bugün "çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki bugün Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte sorgulanan sorunun cevabı ile ilgili ayrıntılar ve güncel altın fiyatları tablosu...
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrasında ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karar sonrası fiyatlar yatay yönlü seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE
ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
Karar sonrası altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
6.438,6660
6.439,6370
ALTIN/ONS FİYATI
4.310,66
4.311,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.302,6500
10.529,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.210,6200
41.988,8700