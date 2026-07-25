ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO 25 TEMMUZ - BUGÜN || Hafta sonu fiyatlar durağan seyirde! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 25 Temmuz Cumartesi yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki hafta içi üst üste gelen yükseliş yönlü hareketlerin ardından fiyatlar geçtiğimiz gün önce aşağı yönlü ardından da durağan yönlü seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları 25 Temmuz alış ve satış tablosu...
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
1
Altın fiyatları her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından merak içerisinde araştırılıyor. Geçtiğimiz gün aşağı yönlü seyre geçen altın fiyatları 25 Temmuz Cuamrtesi yani bugün yatay yönlü seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.167,22
6.168,06
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.051,25
4.054,34
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.867,55
10.084,77
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.990,04
39.726,54
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