Altın fiyatları geriledi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 15 Eylül 2026 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın 4 bin 300 doların altında seyrediyor. Çeyrek altın ise 11 bin TL bandında bulunuyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...
Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ons altının seyrine dolar kurundaki hareket de eklenirken, yurt içinde gram altın fiyatı 6 bin 700 TL seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcılar ise gün boyunca gram ve çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın türlerindeki fiyat değişimlerini takip ediyor. İşte, 15 Eylül yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın alış-satış fiytaları...
HAS ALTIN
Alış: 6.710,46 TL
Satış: 6.711,21 TL
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
15 Eylül 2026 Salı sabahı piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Güncel ekranlardan birinde gram altının alış fiyatı 6.718,37 TL, satış fiyatı ise 6.719,12 TL olarak yer alıyor.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 300 dolar seviyesinin altında seyrediyor. 15 Eylül sabahı güncel verilerde ons altının fiyatı 4.296 dolar civarında bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 15 Eylül 2026 Salı günü 11 bin TL bandında işlem görüyor. Güncel piyasa verilerinden birinde çeyrek altının alış fiyatı 10.678,55 TL, satış fiyatı ise 10.922,39 TL olarak gösteriliyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 21.509,92 TL
Satış: 22.052,53 TL
TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?
Alış: 43.504,00 TL
Satış: 44.016,00 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.162,32 TL
Satış: 43.977,11 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.049,03 TL
Satış: 45.159,22 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.938,48
44.767,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.724,16
4.952,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.116,69 TL
Satış: 6.329,69 TL
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.257 TL
Satış: 109.619 TL