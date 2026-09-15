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        Haberler Bilgi Altın fiyatları geriledi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 15 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları geriledi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 15 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Eylül 2026 Salı günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görürken ons altın 4 bin 300 doların altında seyrediyor. Çeyrek altın ise 11 bin TL bandında bulunuyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 07:15 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ons altının seyrine dolar kurundaki hareket de eklenirken, yurt içinde gram altın fiyatı 6 bin 700 TL seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcılar ise gün boyunca gram ve çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın türlerindeki fiyat değişimlerini takip ediyor. İşte, 15 Eylül yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın alış-satış fiytaları...

        HAS ALTIN

        Alış: 6.710,46 TL

        Satış: 6.711,21 TL

        2

        GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

        15 Eylül 2026 Salı sabahı piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görüyor. Güncel ekranlardan birinde gram altının alış fiyatı 6.718,37 TL, satış fiyatı ise 6.719,12 TL olarak yer alıyor.

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 300 dolar seviyesinin altında seyrediyor. 15 Eylül sabahı güncel verilerde ons altının fiyatı 4.296 dolar civarında bulunuyor.

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Çeyrek altın 15 Eylül 2026 Salı günü 11 bin TL bandında işlem görüyor. Güncel piyasa verilerinden birinde çeyrek altının alış fiyatı 10.678,55 TL, satış fiyatı ise 10.922,39 TL olarak gösteriliyor.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Alış: 21.509,92 TL

        Satış: 22.052,53 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        Alış: 43.504,00 TL

        Satış: 44.016,00 TL

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.162,32 TL

        Satış: 43.977,11 TL

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.049,03 TL

        Satış: 45.159,22 TL

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.938,48

        44.767,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.724,16

        4.952,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.116,69 TL

        Satış: 6.329,69 TL

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 108.257 TL

        Satış: 109.619 TL

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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