Altın fiyatları geriledi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 15 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ons altının seyrine dolar kurundaki hareket de eklenirken, yurt içinde gram altın fiyatı 6 bin 700 TL seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcılar ise gün boyunca gram ve çeyrek altın başta olmak üzere diğer altın türlerindeki fiyat değişimlerini takip ediyor. İşte, 15 Eylül yarım, tam, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın alış-satış fiytaları...

HAS ALTIN

Alış: 6.710,46 TL

Satış: 6.711,21 TL