ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 TEMMUZ CANLI || Fiyatlar yeniden düşü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 24 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Merkez Bankasının faizleri sabit tutmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişken ABD - İran arasındaki gerilimin tırmanışına bağlı olarak altın fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:52 Güncelleme:
1
Altın fiyatları bugün yani 24 Temmuz Cuma günününe yatay yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın saat 08.00 itibarıyla 6 bin 135 lira çeyrek altın ise 10 bin 28 lira civarında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.156,4210
6.157,2590
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.030,20
4.030,92
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.850,2700
10.067,1200
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.401,0900
40.145,3300
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