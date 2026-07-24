Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 TEMMUZ CANLI || Fiyatlar yeniden düşü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 TEMMUZ CANLI || Fiyatlar yeniden düşü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 24 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününe aşağı yönlü seyirde başladı. Merkez Bankasının faizleri sabit tutmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişken ABD - İran arasındaki gerilimin tırmanışına bağlı olarak altın fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosuna çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları bugün yani 24 Temmuz Cuma günününe yatay yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın saat 08.00 itibarıyla 6 bin 135 lira çeyrek altın ise 10 bin 28 lira civarında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.156,4210

        6.157,2590

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.030,20

        4.030,92

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.850,2700

        10.067,1200

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.401,0900

        40.145,3300

        6

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziosmanpaşa'da ecza deposuna silahlı saldırı: Şüpheli kaçarken İETT otobüsüne çarptı

        GAZİOSMANPAŞA'da boş olduğu öğrenilen ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyip kaçmak isteyen şüpheli kullandığı araçla ters yöne girdi. Şüpheli kaçmaya çalıştığı sırada İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Polis olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

        #altın
        #çeyrek altın
        #cumhuriyet altını
        #gram altın
        #tam altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Yeni partide son gelişmeler! İmzalar toplanıyor...
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        RTÜK’ten YouTube'a denetim açıklaması
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Türkiye'de ilk! Bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve yüksek sıcaklık etkili olacak
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti
        NYT: İran ateşkes önerisini reddetti