ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 TEMMUZ CANLI || Fiyatlar yeniden düşü! Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün yani 24 Temmuz Cuma günününe yatay yönlü seyirde başladı. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Gram altın saat 08.00 itibarıyla 6 bin 135 lira çeyrek altın ise 10 bin 28 lira civarında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Temmuz alış - satış tablosu...