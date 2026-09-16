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        Haberler Bilgi Altında fırtına öncesi sessizlik! FED kararı öncesi canlı altın fiyatları 16 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?

        Altında fırtına öncesi sessizlik! FED kararı öncesi canlı altın fiyatları 16 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?

        Altın fiyatlarında Fed kararı öncesi bekleyiş sürüyor. 16 Eylül Çarşamba günü gram altın 6 bin 705 lira, çeyrek altın 10 bin 962 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar Fed kararına odaklanırken uzmanlardan altın alımında işçilik ve alış-satış farklarına dikkat edilmesi yönünde uyarı geldi. Peki, Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 07:12 Güncelleme:
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        1

        Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlenirken altın fiyatlarında sakin seyir öne çıkıyor. Ons altın 4 bin 283 dolar civarında işlem görürken yurt içinde gram ve çeyrek altının hareketi de yakından izleniyor. FED’in faiz kararının ardından yapılacak açıklamalar altının kısa vadeli seyrinde belirleyici olabilir. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış verileri…

        2

        ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

        Küresel piyasalarda altının yönü için FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı takip ediliyor. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajların da ons altın fiyatında hareketliliğe yol açabileceği belirtiliyor.

        GRAM ALTIN MI, ÇEYREK ALTIN MI?

        Altın alımında ürün seçimi yapılırken işçilik ve alış-satış makasının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Gram altın daha düşük işçilik maliyeti nedeniyle altın fiyatındaki değişimi doğrudan takip etmek isteyenlerin radarında yer alırken, çeyrek altın ve Ata Lira da fiziki altın tercih edenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.

        3

        GRAM ALTIN

        6.767,34

        6.768,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.337,66

        4.338,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.826,82

        11.065,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.312,04

        44.129,96

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.581,50

        22.125,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        43.584,00

        44.096,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.281,94

        44.098,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.235,61

        45.350,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.683,09

        4.901,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.132,10

        6.344,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.538,00

        109.885,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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