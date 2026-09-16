Altında fırtına öncesi sessizlik! FED kararı öncesi canlı altın fiyatları 16 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?

ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA

Küresel piyasalarda altının yönü için FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı takip ediliyor. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajların da ons altın fiyatında hareketliliğe yol açabileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN MI, ÇEYREK ALTIN MI?

Altın alımında ürün seçimi yapılırken işçilik ve alış-satış makasının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Gram altın daha düşük işçilik maliyeti nedeniyle altın fiyatındaki değişimi doğrudan takip etmek isteyenlerin radarında yer alırken, çeyrek altın ve Ata Lira da fiziki altın tercih edenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.