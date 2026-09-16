Altında fırtına öncesi sessizlik! FED kararı öncesi canlı altın fiyatları 16 Eylül 2026: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi?
Altın fiyatlarında Fed kararı öncesi bekleyiş sürüyor. 16 Eylül Çarşamba günü gram altın 6 bin 705 lira, çeyrek altın 10 bin 962 lira seviyesinde işlem görüyor. Piyasalar Fed kararına odaklanırken uzmanlardan altın alımında işçilik ve alış-satış farklarına dikkat edilmesi yönünde uyarı geldi. Peki, Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, altın düşecek mi? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına kilitlenirken altın fiyatlarında sakin seyir öne çıkıyor. Ons altın 4 bin 283 dolar civarında işlem görürken yurt içinde gram ve çeyrek altının hareketi de yakından izleniyor. FED’in faiz kararının ardından yapılacak açıklamalar altının kısa vadeli seyrinde belirleyici olabilir. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte, 16 Eylül 2026 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış verileri…
ALTINDA GÖZLER FED KARARINDA
Küresel piyasalarda altının yönü için FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı takip ediliyor. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajların da ons altın fiyatında hareketliliğe yol açabileceği belirtiliyor.
GRAM ALTIN MI, ÇEYREK ALTIN MI?
Altın alımında ürün seçimi yapılırken işçilik ve alış-satış makasının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Gram altın daha düşük işçilik maliyeti nedeniyle altın fiyatındaki değişimi doğrudan takip etmek isteyenlerin radarında yer alırken, çeyrek altın ve Ata Lira da fiziki altın tercih edenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.
GRAM ALTIN
6.767,34
6.768,22
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ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.337,66
4.338,34
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.826,82
11.065,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.312,04
44.129,96
YARIM ALTIN FİYATI
21.581,50
22.125,50
TAM ALTIN FİYATI
43.584,00
44.096,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.281,94
44.098,98
ATA ALTIN FİYATI
44.235,61
45.350,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.683,09
4.901,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.132,10
6.344,60
GREMSE ALTIN FİYATI
108.538,00
109.885,00