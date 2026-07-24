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        Haberler Bilgi Gündem AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ: 2026 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

        AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ: 2026 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna katılan öğrenciler için sınav hazırlıkları hız kazandı. Akademik takvimde sınav tarihi netleşirken, adaylar hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, belge nereden alınacak ve sınav hangi gün yapılacak? İşte sınav sürecine ilişkin güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu dersleri sürüyor. Kayıt işlemlerini tamamlayarak öğrenim ücretini yatıran öğrenciler, sekiz haftalık eğitim döneminin ardından gerçekleştirilecek tek oturumlu sınava hazırlanıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte sürece ilişkin ayrıntılar…

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        29 Haziran’da başlayan yaz okulu süreci, sınavın yapılmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

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        AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        AÖF yaz okulu sınavına ait fotoğraflı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.

        Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak. Öğrenciler, belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve oturum dışında sınava kabul edilmeyecek.

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        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvimde, yaz okulu sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihe yer verilmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

        Öğrencilerin sonuç tarihine ilişkin gelişmeler için üniversitenin resmi internet sitesi ile duyuru kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.

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