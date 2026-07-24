AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ: 2026 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu dersleri sürüyor. Kayıt işlemlerini tamamlayarak öğrenim ücretini yatıran öğrenciler, sekiz haftalık eğitim döneminin ardından gerçekleştirilecek tek oturumlu sınava hazırlanıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte sürece ilişkin ayrıntılar…