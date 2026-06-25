AÖF YAZ OKULU TARİHİ: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
AÖF güz ve bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından, derslerinden geçer not alamayan öğrenciler yaz okulu sürecine odaklandı. Vize ve final sınavlarının ardından yaz okuluna kalan adaylar, yeni sınav takvimini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
AÖF’te güz ve bahar dönemi sınavlarının geride kalmasının ardından gözler yaz okulu takvimine çevrildi. Vize ve final sınavları sonucunda bazı derslerden geçer not alamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı için hazırlık sürecine başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yaz okulu sınavının hangi tarihte yapılacağını ve sınav takviminin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte sınav tarihine dair merak edilen ayrıntılar...
AÖF 2026 YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİRECEK?
AÖF yaz okulu, yalnızca başarısız olunan dersler için değil, farklı dönemlerden ders almak isteyen öğrenciler için de önemli bir fırsat sunuyor. Öğrenciler, FF notu aldıkları dersleri yeniden alarak başarısız derslerini tamamlayabiliyor.
Ayrıca genel not ortalamasını yükseltmek isteyenler, koşullu geçtikleri CD, DC ve DD notlu dersleri tekrar seçebiliyor. Bunun yanında öğrenciler, daha önce almadıkları ya da üst dönemlere ait bazı dersleri yaz okulunda alarak eğitim süreçlerini hızlandırabiliyor.