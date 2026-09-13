2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Özellikle örgün eğitim dışında lise öğrenimine devam etmek isteyen adaylar, AÖL son kayıt tarihini ve kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, kayıt işlemleri nasıl, nereden yapılır? İşte 2026-2027 AÖL son kayıt tarihi...