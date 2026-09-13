AÖL son kayıt tarihi 2026-2027: Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl, nereden yapılır?
Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL son kayıt tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takviminde AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül tarihinde başladı. Peki AÖL kayıtları ne zaman bitecek, 2026-2027 Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl, nereden yapılır? İşte AÖL kayıt tarihi ve Açık Lise kayıt işlemlerine ilişkin tüm detaylar...
2026-2027 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Özellikle örgün eğitim dışında lise öğrenimine devam etmek isteyen adaylar, AÖL son kayıt tarihini ve kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, kayıt işlemleri nasıl, nereden yapılır? İşte 2026-2027 AÖL son kayıt tarihi...
AÖL İLK KAYIT (YENİ KAYIT) BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
İlk kez Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yaptıracak öğrencilerin gerekli belgelerle (T.C. kimlik belgesi, vesikalık fotoğraf, diploma veya tasdikname aslı) en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvuru yapması gerekmektedir.
Kayıt yenileyecek öğrenciler ise belirlenen ücreti yatırdıktan sonra AÖL öğrenci sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri online sistemler üzerinden kolayca tamamlanabilmektedir:
Ücret ödemeleri, MEB'in resmi ödeme portalı (odeme.meb.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların ATM/internet bankacılığı kanalları üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilir.
Ücret yatırıldıktan sonra sistem öğrenci durumunu genellikle otomatik olarak "Aktif" hale getirir. Öğrencilerin aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesinden durumlarını kontrol etmeleri önerilir.
Kaydı aktif olan öğrencilerin, sınavında sorumlu olacakları dersleri AÖL öğrenci giriş paneli üzerinden seçip kaydetmeleri gerekmektedir.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavlar 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;
e-Sınav randevuları alan sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında katılımcılar arasında e-Sınav değerlendirmeleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sınav zamanları dikkate alınacaktır.