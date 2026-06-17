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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari Ücret Ara Zammı 2026 Temmuz - Asgari Ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

        ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2026 TEMMUZ - Asgari Ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

        Asgari ücrete ara zam var mı? Bilindiği üzere yılının son ayı olan Aralık ayında asgari ücret zammı belirlenmiş ve Ocak ayı itibarıyla yeni asgari ücret uygulanmaya başlamıştı. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında yılbaşına göre aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam yapılacak. Bu nedenle asgari ücretli çalışanlar da merak içerisinde maaşlarına Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Merak edenler için asgari ücret ara zammıyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak olması berberinde asgari ücretli çalışanların da gündeminde başta belirtilen sorunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Bununla birlikte "Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı?" ve "Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevabı da sorgulanıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Asgari ücrete ara zamla iligli merak edilip araştırılan soruların cevabı...

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Asgari ücrete yasal düzenlemelere göre en geç iki yılda bir defa zam yapılması gerekiyor. Ancak bu tarih daha erkene çekilebiliyor. Hatırlanacağı gibi 2022 ve 2023 yıllarında üst üste asgari ücrete yılda iki defa zam yapılmıştı. Ancak son 3 yıldır asgari ücrete ara zam yapılmadı.

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        Başta da belirttiğimiz gibi asgari ücrete ara zam yapılması gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu nedenle bir sonraki asgari ücret zammı zorunlu olarak 2028 yılında yapılması gerekiyor. Ancak ara zam kararı alınırsa tespit komisyonu toplanıp ara zam yapma kararı alabilir.

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        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Asgari ücrete ara zam yapılmasıyla iligli herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Olası resmi bir karar alınması halinde bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız.

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?

        Son gerçekleşen asgari ücret tespit komisyonu kararı ile Asgari ücrete Ocak 2026'da %27 zam yapıldı ve asgari ücet net olarak 28 bin 75 TL olarak belirlendi

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        Asgari ücret zammının belirlenmesiyle ilgili resmi bir veri baz alınmadığı için kesin zam oranının ne olacağı henüz bilinmiyor.

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        Bu nedenle "Asgari ücret ne kadar, kaç TL oalcak?" sorusu henüz cevabını bulmadı.

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