Aşure Günü ne zaman 2026? Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? Aşure Günü oruç tutmanın önemi ve muharrem ayının faziletleri

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Muharrem ayı, İslam dünyasında “Allah’ın ayı” olarak da anılır ve birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığına inanılır. Bu ayın faziletlerinden bazıları şunlardır:

Haram aylardan biri olduğu için günahlardan kaçınmak daha büyük önem taşır

Oruç tutmak, sadaka vermek ve ibadetleri artırmak tavsiye edilir

Manevi olarak yeni bir başlangıç yapmak için fırsat sunar

Özellikle Aşure Günü, hem ibadet hem de paylaşma kültürü açısından öne çıkar. Türkiye’de geleneksel olarak aşure tatlısı yapılarak komşularla paylaşılması da bu günün simgelerinden biridir.