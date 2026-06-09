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        Haberler Bilgi Gündem Aşure Günü ne zaman 2026? Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? Aşure Günü oruç tutmanın önemi ve Muharrem ayının faziletleri

        Aşure Günü ne zaman 2026? Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? Aşure Günü oruç tutmanın önemi ve muharrem ayının faziletleri

        İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Muharrem ayı ve Aşure Günü, 2026 yılı için de merak konusu olmaya devam ediyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, manevi atmosferi ve ibadetlerin faziletiyle öne çıkarken, Aşure Günü ise bu ayın en kıymetli günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        İslam dünyasında özel bir yere sahip olan Muharrem ayı ile Aşure Günü, 2026 yılı yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, manevi yönü güçlü bir dönem olarak öne çıkarken; Aşure Günü ise bu ayın en önemli ve anlamlı günlerinden biri kabul ediliyor. Peki 2026 yılında Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Tüm merak edilen ayrıntılar haberimizde…

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        MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

        Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem, 2026 yılında 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda İslam alemi için yeni hicri yılın başlangıcı anlamına geliyor.

        Muharrem ayı, dört haram aydan biri olarak kabul edilir ve bu ayda yapılan ibadetlerin sevabının daha fazla olduğuna inanılır.

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

        Aşure Günü, Muharrem ayının 10. gününe denk gelir. Buna göre;

        2026 yılında Aşure Günü 5 Temmuz 2026 Pazar günü idrak edilecek.

        Bu özel gün, hem tarihi hem de dini açıdan önemli olayların yaşandığı bir gün olarak kabul edilir.

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        AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK NEDEN ÖNEMLİ?

        Aşure Günü’nde oruç tutmak, İslam’da tavsiye edilen (sünnet) ibadetler arasında yer alır. Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bu günde oruç tutmuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir.

        Bu orucun önemi ise şu şekilde özetlenir:

        Bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır

        Manevi arınma ve sabır bilincini güçlendirir

        Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak görülür

        Ayrıca yalnızca Aşure Günü değil, bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte tutulması daha faziletli kabul edilir.

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        MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Muharrem ayı, İslam dünyasında “Allah’ın ayı” olarak da anılır ve birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığına inanılır. Bu ayın faziletlerinden bazıları şunlardır:

        Haram aylardan biri olduğu için günahlardan kaçınmak daha büyük önem taşır

        Oruç tutmak, sadaka vermek ve ibadetleri artırmak tavsiye edilir

        Manevi olarak yeni bir başlangıç yapmak için fırsat sunar

        Özellikle Aşure Günü, hem ibadet hem de paylaşma kültürü açısından öne çıkar. Türkiye’de geleneksel olarak aşure tatlısı yapılarak komşularla paylaşılması da bu günün simgelerinden biridir.

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