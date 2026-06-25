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        Haberler Bilgi Gündem Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2026... 25 Haziran bugün Aşure Günü mü? İşte Aşure Günü faziletleri ve önemi

        Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2026... 25 Haziran bugün Aşure Günü mü? İşte Aşure Günü faziletleri ve önemi

        Aşure Günü tarihi ve Muharrem ayı, İslam alemi tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, 2026 yılında haziran ayında başladı. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü ise hem ibadetleri hem de manevi anlamı nedeniyle milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman başlayacak, bugün Aşure Günü mü ve Muharrem orucu hangi gün tutulacak? İşte Aşure Günü'nün tarihi, faziletleri ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Aşure Günü 2026 tarihi, Muharrem ayının ile birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, İslam dünyasında önemli ve faziletli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, "25 Haziran bugün Aşure Günü mü?", "Muharrem ayı ne zaman başladı?" ve "Aşure orucu hangi gün tutulur?" sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet takvimine göre 2026 Aşure Günü tarihi ile Muharrem ayının önemi ve faziletleri...

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        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

        Bu yıl yani 2026 yılında Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla Aşure Günü 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak ediliyor.

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        MUHARREM AYI ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

        Muharrem ayının fazileti ve bu ayda, özellikle de 10 Muharrem’de oruç tutmanın hükmü nedir?

        “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

        Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

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        Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2004]). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Mûsâ o gün (şükür olarak) oruç tuttu” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

        Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154]).

        Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2001]; Müslim, Sıyâm, 113-126 [1125-1129]).

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