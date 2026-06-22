AŞURE GÜNÜ TARİHİ 2026: Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ve Aşure Günü hangi gün başlayacak?
Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, Aşure Günü yeniden gündemdeki yerini aldı. Paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü'nde ibadetler yerine getirilirken, geleneksel aşureler de hazırlanarak bu özel gün idrak ediliyor. Peki, 2026 yılında Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Diyanet'in dini günler takvimine göre Aşure Günü tarihi belli oldu. İşte 2026 Aşure Günü ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Muharrem ayının başlamasının ardından Aşure Günü’ne ilişkin araştırmalar da yeniden hız kazandı. İslam dünyasında önemli günler arasında yer alan Aşure Günü, 2026 yılında da Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek. Paylaşma, birlik ve bereketin simgesi olarak kabul edilen bu özel günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de geleneksel aşure hazırlayarak sevdikleriyle paylaşıyor. Peki, 2026 Aşure Günü ne zaman idrak edilecek ve hangi günlere denk geliyor? İşte Aşure Günü’ne dair merak edilen ayrıntılar…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?
Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri olarak kabul edilen Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü gün doğumuyla başlayacak ve aynı günün gecesine kadar sürecek.
Aşure pişirme, dağıtma ve paylaşma uygulamaları ise 25 Haziran’dan itibaren Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar devam edecek.
AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI FAZİLETLERİ
Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymeti vurgulanan ve “Allah’ın ayı” olarak anılan mübarek zaman dilimlerinden biridir.
Bu ay içerisinde yer alan Aşure Günü ise Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya ulaşması ve Hz. Musa’nın Firavun’un zulmünden kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilerek özel bir anlam kazanmıştır.
Müslümanlar, bu anlamlı günü ibadetle geçirmek adına oruç tutmayı, dua etmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmayı tercih eder.