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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, öğrenciler hem akademik durumlarını netleştirmek hem de bir sonraki dönem planlarını şekillendirmek için yapılacak duyuruyu yakından takip ediyor. Sonuçların erişime açılacağı tarih konusunda beklenti giderek artarken, üniversite yönetiminden gelecek resmi açıklama büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle not ortalaması, mezuniyet durumu ve ders geçme hesapları açısından kritik öneme sahip olan AUZEF bütünleme sınav sonuçları, öğrencilerin eğitim yolculuğunda belirleyici bir rol oynayacak gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 11:37:41 Güncelleme:
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        AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, öğrenciler hem akademik durumlarını netleştirmek hem de bir sonraki dönem planlarını şekillendirmek için yapılacak duyuruyu yakından takip ediyor. Sonuçların erişime açılacağı tarih konusunda beklenti giderek artarken, üniversite yönetiminden gelecek resmi açıklama büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle not ortalaması, mezuniyet durumu ve ders geçme hesapları açısından kritik öneme sahip olan AUZEF bütünleme sınav sonuçları, öğrencilerin eğitim yolculuğunda belirleyici bir rol oynayacak gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları, 04-05 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki 81 il ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan toplam 130 sınav merkezinde yapıldı.

        Cumartesi ve Pazar günlerine yayılan sınavlar, sabah ve öğle saatlerinde gerçekleştirilen üç ayrı oturum şeklinde uygulandı. Bütünleme sınavına ait harf notlarının ise en geç 10 gün içinde aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor.

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        SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

        Açıköğretim programlarında uygulanan değerlendirme sistemine göre, her dört yanlış cevap bir doğru cevabın puanını götürmektedir. Bu kapsamda, adayların yaptıkları her yanlış için toplam puanlarından 1,25 puan düşülmektedir. Ancak uzaktan öğretim programlarında not hesaplama yöntemi farklı olduğu için bu uygulama geçerli değildir.

        Başarı notunun belirlenmesinde ise ara (vize) sınavlarının katkı oranı %30 olarak hesaplanırken, dönem sonu niteliğindeki bitirme veya bütünleme sınavlarının etkisi %70 olarak uygulanmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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