AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI 2026 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Açıköğretim programlarında uygulanan değerlendirme sistemine göre, her dört yanlış cevap bir doğru cevabın puanını götürmektedir. Bu kapsamda, adayların yaptıkları her yanlış için toplam puanlarından 1,25 puan düşülmektedir. Ancak uzaktan öğretim programlarında not hesaplama yöntemi farklı olduğu için bu uygulama geçerli değildir.

Başarı notunun belirlenmesinde ise ara (vize) sınavlarının katkı oranı %30 olarak hesaplanırken, dönem sonu niteliğindeki bitirme veya bütünleme sınavlarının etkisi %70 olarak uygulanmaktadır.