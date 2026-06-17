2026 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Duygusal Babalar Günü mesajları:

- Varlığın bana her zaman güç verdi, iyi ki benim babamsın.

- Hayat yolculuğumda en güvenli liman hep sen oldun.

- Sevgin ve emeğinle bugünlere geldim, hakkını ödeyemem.

- Gölgen yeter baba, sen yanımdayken her şey daha kolay.

Anlamlı Babalar Günü mesajları:

- Bir evladın en büyük serveti, senin gibi bir babaya sahip olmaktır.

- Bize öğrettiğin değerlerle her zaman gurur duyacağız.

- Hayatın en doğru rehberi sensin, Babalar Günün kutlu olsun.

- Senin sevgin, hayatımın en sağlam temeli oldu.