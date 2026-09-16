Bankaların emekli promosyon kampanyasında son durum! Eylül 2026 Emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?
Eylül ayında bankaların emekli promosyon kampanyası güncellendi. Kamu ve özel bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Aynı bankadan 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emekliler, promosyonun yanı sıra bankaların duyurduğu ek kampanyalardan yararlanabiliyor. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşını taşıyabilecekleri en hesaplı bankaları araştırıyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Şekerbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların emekli promosyon tutarlarında son durum
Bankaların emekli promosyon kampanyasında son durum merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar arasında yaşanan rekabet, promosyon tutarlarını ciddi ölçüde artırırken bazı kampanyalarda toplam ödeme miktarı kimi bankada 30 bin TL seviyesine kadar ulaştı. Peki, 2026 eylül emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, güncel emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar...
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ
Devlet bankaları ve özel bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Maaşlarını taşımak isteyen SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kur emekliler, bankaların şubelerinden, telefon bankacılığı aracılığıyla veya mobil bankacılıkla maaşlarını taşıyabilir.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine Eylül 2026 döneminde 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.
Promosyona ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılan belirli harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi kampanya koşullarıyla 10 bin TL'ye varan ek bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı ve otomatik fatura ödeme talimatı gibi ürün ve hizmetlere bağlı ek ödeme fırsatları sunuyor.
Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emekliler için toplam ödeme 23 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlar için 26 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlar için 32 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için ise 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek ödemelerden yararlanmak için kampanya kapsamında belirtilen ürün ve hizmet koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank, Eylül 2026 döneminde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını sürdürüyor. Emekliler maaşlarını Akbank'a taşıyarak veya mevcut promosyon taahhütlerini yenileyerek kampanyadan yararlanabiliyor.
Maaş tutarına göre 0-9.999 TL arasında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden müşterilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Eylül ayına özel kampanyalarda ilk kez verilen iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL MaxiPuan, ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan ve belirlenen harcama koşulunu sağlayan emeklilere ise 9.000 TL MaxiPuan veriliyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek promosyon ve ödül fırsatlarının da dahil edilmesiyle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Emeklilerin toplam promosyon tutarını artırabilmesi için bankanın belirlediği ek ürün ve hizmet koşullarını yerine getirmesi gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye varan ödeme imkanı sağlanıyor.
Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren müşterilerine 5 bin TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Toplam ödeme tutarı, maaş grubuna ve kampanya koşullarına göre değişiyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine maaş tutarına göre farklı oranlarda promosyon ödemesi sunuyor. Standart promosyonun yanı sıra ek ödüllerle birlikte toplam ödeme 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.
Maaşı 0-9.999 TL arasında olan emekliler toplam 20 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 24 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 30 bin TL'ye varan toplam promosyondan yararlanabiliyor. Ek ödemelerde KMH kullanımı, iki adet fatura talimatı ve kredi kartı aktifliği gibi koşullar bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası, SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemesi yapıyor.
Buna göre 0-9.999 TL arasındaki maaşlar için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşları için ise 12.000 TL'ye varan promosyon ödeniyor.