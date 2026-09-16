Bankaların emekli promosyon kampanyasında son durum! Eylül 2026 Emekli promosyon veren bankalar hangisi ve ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine Eylül 2026 döneminde 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre 10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.

Promosyona ek olarak Bonus Kart veya Paracard ile yapılan belirli harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi kampanya koşullarıyla 10 bin TL'ye varan ek bonus kazanılabiliyor. Böylece toplam promosyon ve ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.