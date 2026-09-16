Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, LaLiga'nın 6. haftasında Racing Santander ile karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek isterken Racing Santander zorlu deplasmanda puan mücadelesi verecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde Barcelona - Racing Santander maçının yayın saati, kanalı ve canlı izle ekranını mercek altına aldı. Peki Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Racing canlı izle ekranı, maç saati ve muhtemel 11'ler...
Barcelona ile Racing Santander, LaLiga'nın 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelede ev sahibi Barcelona, taraftarının önünde galibiyet hedeflerken Racing Santander deplasmandan puanla dönmeye çalışacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş bilgilerini ve Barcelona - Racing canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Peki Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Racing Santander maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.
BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Racing Santander maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
BARCELONA - RACING CANLI İZLE EKRANI
Barcelona - Racing Santander maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport ekranları üzerinden takip edebilecek.
Barcelona muhtemel 11:
Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi; Anthony Gordon.