Barcelona ile Racing Santander, LaLiga'nın 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelede ev sahibi Barcelona, taraftarının önünde galibiyet hedeflerken Racing Santander deplasmandan puanla dönmeye çalışacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş bilgilerini ve Barcelona - Racing canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Peki Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...