Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Barcelona, LaLiga'nın 6. haftasında Racing Santander ile karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek isterken Racing Santander zorlu deplasmanda puan mücadelesi verecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde Barcelona - Racing Santander maçının yayın saati, kanalı ve canlı izle ekranını mercek altına aldı. Peki Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Racing canlı izle ekranı, maç saati ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Barcelona ile Racing Santander, LaLiga'nın 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelede ev sahibi Barcelona, taraftarının önünde galibiyet hedeflerken Racing Santander deplasmandan puanla dönmeye çalışacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş bilgilerini ve Barcelona - Racing canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Peki Barcelona - Racing Santander maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona - Racing Santander maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.

        3

        BARCELONA - RACING SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Barcelona - Racing Santander maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        BARCELONA - RACING CANLI İZLE EKRANI

        Barcelona - Racing Santander maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport ekranları üzerinden takip edebilecek.

        5

        Barcelona muhtemel 11:

        Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi; Anthony Gordon.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barcelona maçı
        #la liga
        #Barcelona - Racing Santander maçı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Eylül 2026 haberleri
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Döviz bürosundaki cinayette yeni gelişme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Tehlikeli tamir
        Tehlikeli tamir
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Meteoroloji'den 12 il için uyarı
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        Ferhat Göçer'in gurur günü
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Yapay zekalar yeni bir dil geliştirdi
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Çağla Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Roger Waters'tan Ed Sheeran'a tepki
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları