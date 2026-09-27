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        Haberler Bilgi Basketbol Süper Ligi'nde dev maç! Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Basketbol Süper Ligi'nde dev maç! Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Anadolu Efes-Beşiktaş maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Basketbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes-Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın ekranına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 11:23 Güncelleme:
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        1

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası devam ederken Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Anadolu Efes-Beşiktaş maçına ilişkin merak edilenler…

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        ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki Basketbol Süper Ligi karşılaşması 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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        ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Anadolu Efes-Beşiktaş maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayın saatinden itibaren basketbolseverler tarafından takip edilebilecek.

        4

        ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Sezonun ilk haftasındaki Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmasına İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. İki İstanbul ekibi, yeni sezonun ilk maçlarından birinde parkeye çıkacak.

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        BASKETBOL SÜPER LİGİ 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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        27 Eylül Pazar

        * Trabzonspor - Bursaspor

        * Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe

        * Anadolu Efes - Beşiktaş

        7

        28 Eylül Pazartesi

        * Karşıyaka - Galatasaray

        * Manisa Basket - Büyükçekmece Basketbol

        * Eskişehir Basket - Merkezefendi Belediyesi Basket

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        #beşiktaş
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