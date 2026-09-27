Basketbol Süper Ligi'nde dev maç! Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes-Beşiktaş maçı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Basketbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes-Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın ekranına ilişkin detaylar…
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası devam ederken Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Peki, Anadolu Efes-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Anadolu Efes-Beşiktaş maçına ilişkin merak edilenler…
ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile Beşiktaş arasındaki Basketbol Süper Ligi karşılaşması 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Beşiktaş maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, yayın saatinden itibaren basketbolseverler tarafından takip edilebilecek.
ANADOLU EFES-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sezonun ilk haftasındaki Anadolu Efes-Beşiktaş karşılaşmasına İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. İki İstanbul ekibi, yeni sezonun ilk maçlarından birinde parkeye çıkacak.
BASKETBOL SÜPER LİGİ 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.
27 Eylül Pazar
* Trabzonspor - Bursaspor
* Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe
* Anadolu Efes - Beşiktaş