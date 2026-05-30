        Bayramda metro saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir: Kurban Bayramı metrolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

        Bayramda metro saatleri İstanbul, Ankara, İzmir: Kurban Bayramı'nda metrolar çalışıyor mu?

        2026 Kurban Bayramı öncesinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar "Bayramda metro çalışıyor mu?", "Metro saatleri değişecek mi?" ve "İstanbul, Ankara, İzmir'de metrolar açık mı?" sorularını araştırıyor. Uzmanlar, bayram süresince özellikle otogar, havalimanı ve şehir merkezlerine bağlantı sağlayan metro hatlarında yoğunluk yaşanabileceğini belirtiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir bayramda metro saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 13:19 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı tatili boyunca şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanması beklenirken, metro ve raylı sistemlerin çalışma saatleri gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar bayram boyunca metroların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda metrolar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...

        2

        İstanbul’da bayramda metro çalışıyor mu?

        Metro İstanbul tarafından işletilen metro, tramvay ve füniküler hatlarının Kurban Bayramı boyunca hizmet vermesi bekleniyor.

        Önceki bayram uygulamalarında:

        Seferler resmi tatil tarifesine göre düzenlenmişti

        Yoğun hatlarda ek seferler konulmuştu

        Gece metrosu bazı günlerde uzatılmıştı

        3

        Ankara’da metro açık mı?

        EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara metrosunun da bayram boyunca hizmet vermesi öngörülüyor.

        Önceki yıllarda:

        Resmi tatil sefer saatleri uygulanmıştı

        Sabah erken ve gece geç saatlerde sefer aralıkları uzatılmıştı

        Bayram ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşmuştu

        Vatandaşların güncel saat bilgilerini EGO’nun resmi duyurularından takip etmesi öneriliyor.

        4

        İzmir’de metro ve tramvay çalışıyor mu?

        İzmir Metro AŞ tarafından işletilen metro ve tramvay hatlarının da Kurban Bayramı boyunca açık olması bekleniyor.

        Özellikle:

        İzmir Metro

        Konak Tramvayı

        Karşıyaka Tramvayı

        hatlarında resmi tatil sefer planı uygulanabileceği belirtiliyor.

        5

        Bayramda metro saatleri değişecek mi?

        Kurban Bayramı boyunca büyükşehirlerde toplu ulaşımın resmi tatil tarifesine göre çalışması bekleniyor. Buna göre:

        Sefer aralıkları değişebiliyor

        Sabah ilk sefer saatleri farklılaşabiliyor

        Gece seferleri azaltılabiliyor

        Yoğun hatlarda ek sefer uygulanabiliyor

        Özellikle bayramın ilk günü sabah saatlerinde sefer yoğunluğunun daha düşük olması bekleniyor.

        6

        BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

        İstanbul’da; metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvaylar, Şehir Hatları vapurları, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz olacak.

        Ankara’da; EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

        İzmir’de ise ESHOT otobüsleri, metro, tramvay ve İZBAN hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
