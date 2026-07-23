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        Haberler Bilgi Gündem Bekçi alımı 2026 Temmuz ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, şartları neler?

        Bekçi alımı 2026 Temmuz ne zaman, başvuru tarihleri belli mi, şartları neler?

        Bekçi alımına ilişkin gelişmeler, kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak yeni ilana odaklanan başvuru sahipleri, alım takviminin ne zaman açıklanacağını, kaç kişilik kontenjan ayrılacağını ve başvuru şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Resmi duyuru öncesinde gözler yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen adaylar, 2026 bekçi alımı ilanına ilişkin son durumu yakından izliyor. Yeni alım sürecinin başlamasını bekleyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, güncel şartlar ve kontenjan detaylarına ilişkin araştırmalarını sürdürürken, yönetmelikte yapılan değişikliklerin başvuru kriterlerine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Beklenen ilanla birlikte tüm ayrıntıların Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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        BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN VE BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Henüz İçişleri Bakanlığı veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2026 yılı dönemsel bekçi alımı kontenjanı ve takvimi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NE?

        İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

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        Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

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        ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

        2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.

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