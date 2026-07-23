Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen adaylar, 2026 bekçi alımı ilanına ilişkin son durumu yakından izliyor. Yeni alım sürecinin başlamasını bekleyen vatandaşlar, başvuru tarihleri, güncel şartlar ve kontenjan detaylarına ilişkin araştırmalarını sürdürürken, yönetmelikte yapılan değişikliklerin başvuru kriterlerine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Beklenen ilanla birlikte tüm ayrıntıların Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...