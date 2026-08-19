Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmanın tarihi ve maç saatini araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı tarihi ve saati...
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı temsilcimiz, kendi sahasında oynayacağı mücadelede Avrupa Ligi'nde tur için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadele öncesinde taraftarların gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu...
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Dusan Vlahovic UEFA listesinde
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçında kadroda bulunması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.
B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alıyor.