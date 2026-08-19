Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı temsilcimiz, kendi sahasında oynayacağı mücadelede Avrupa Ligi'nde tur için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadele öncesinde taraftarların gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu...