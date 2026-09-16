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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

        Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş - Marsilya mücadelesi Tüpraş Stadyumu'nda oynanırken, karşılaşma öncesinde gözler siyah-beyazlıların sahaya çıkaracağı muhtemel 11'e çevrildi. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 23:11 Güncelleme:
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        Beşiktaş, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi sezonunda lig aşamasına Marsilya karşılaşmasıyla başlayacak. Karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu belli olurken futbolseverlerin maç öncesindeki aramaları da yoğunlaştı. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisine ilişkin tüm detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Marsilya UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

        Beşiktaş - Marsilya maçının yayıncısı TRT 1 olarak açıklandı. Bu nedenle karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Nübel, Murillo, Agbadou (Djalo), Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda açıklanan ilk dört maçının programı şöyle:

        17 Eylül 2026Beşiktaş - Marsilya

        15 Ekim 2026Hoffenheim - Beşiktaş

        22 Ekim 2026Beşiktaş - Crystal Palace

        5 Kasım 2026 Celtic - Beşiktaş

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        #Beşiktaş - Marsilya maçı
        #Avrupa Ligi
        #beşiktaş haberleri
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