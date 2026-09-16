Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş - Marsilya mücadelesi Tüpraş Stadyumu'nda oynanırken, karşılaşma öncesinde gözler siyah-beyazlıların sahaya çıkaracağı muhtemel 11'e çevrildi. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi sezonunda lig aşamasına Marsilya karşılaşmasıyla başlayacak. Karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu belli olurken futbolseverlerin maç öncesindeki aramaları da yoğunlaştı. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisine ilişkin tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Marsilya UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş - Marsilya maçının yayıncısı TRT 1 olarak açıklandı. Bu nedenle karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Nübel, Murillo, Agbadou (Djalo), Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda açıklanan ilk dört maçının programı şöyle:
17 Eylül 2026Beşiktaş - Marsilya
15 Ekim 2026Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim 2026Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım 2026 Celtic - Beşiktaş