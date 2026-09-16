Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

Beşiktaş, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi sezonunda lig aşamasına Marsilya karşılaşmasıyla başlayacak. Karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu belli olurken futbolseverlerin maç öncesindeki aramaları da yoğunlaştı. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Marsilya maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgisine ilişkin tüm detaylar...