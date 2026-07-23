Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz için kritik eşleşmelerden biri olarak öne çıkan bu karşılaşma, sezonun kaderini belirleyebilecek ilk adımlardan biri olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasında avantaj elde etmek isterken futbolseverler de bu önemli randevunun detaylarını merak ediyor. Yaz döneminde oynanan eleme maçlarının temposu ve önemi göz önüne alındığında, bu mücadele Avrupa hedefi açısından belirleyici bir viraj niteliği taşıyor. Peki, Beşiktaş – Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.