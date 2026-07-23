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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş – Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA eleme turu maçı ne zaman?

        Beşiktaş – Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş UEFA eleme turu maçı ne zaman?

        Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz için kritik eşleşmelerden biri olarak öne çıkan bu karşılaşma, sezonun kaderini belirleyebilecek ilk adımlardan biri olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasında avantaj elde etmek isterken futbolseverler de bu önemli randevunun detaylarını merak ediyor. Yaz döneminde oynanan eleme maçlarının temposu ve önemi göz önüne alındığında, bu mücadele Avrupa hedefi açısından belirleyici bir viraj niteliği taşıyor. Peki, Beşiktaş – Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        1

        Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz için kritik eşleşmelerden biri olarak öne çıkan bu karşılaşma, sezonun kaderini belirleyebilecek ilk adımlardan biri olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasında avantaj elde etmek isterken futbolseverler de bu önemli randevunun detaylarını merak ediyor. Yaz döneminde oynanan eleme maçlarının temposu ve önemi göz önüne alındığında, bu mücadele Avrupa hedefi açısından belirleyici bir viraj niteliği taşıyor. Peki, Beşiktaş – Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BEŞİKTAŞ – MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk sınavına 23 Temmuz 2026 Perşembe günü çıkacak. İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu önemli karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak.

        3

        BEŞİKTAŞ – MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş’ın sahasında oynanacak mücadeleyi futbolseverler, S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.

        4

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.

        MIDTJYLLAND'IN MUHTEMEL 11'İ

        Olafsson, Han-Beom, Kristensen, Bech, Ororio, Billing, Braov, Jensen, Andreasen, Dju, Gue-Sung.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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