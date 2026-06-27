Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 25 Haziran Perşembe günü sona erdi. Şirket, 40 TL hisse fiyatı ve yaklaşık 2,43 milyar TL halka arz büyüklüğüyle yatırımcıların dikkatini çekti. Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Peki Beta Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Beta Enerji ve Teknoloji kaç lot verir? İşte talep toplama süreci ve olası lot dağılımına ilişkin öne çıkan bilgiler...