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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 18 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu! Yemek takımı geliyor! BİM kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?

        BİM 18 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu! Yemek takımı geliyor! BİM kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Eylül Cuma BİM indirimli ürünlerinde 18 parça yemek takımı, düdüklü tencere, saklama kapları, sahan setler dikkat çekiyor. Cuma gününden itibaren raflarda birbirinden farklı indirimler bulunuyor. İndirimler arasında paspas, çamaşır sepeti, dolgulu kırlentte yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        BİM Aktüel 18 Eylül Cuma kataloğu, birbirinden cazip fırsatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle evde kullanılabilecek pratik ürünler, çocuklar için eğitici seçenekler ve mutfak için yenilikçi çözümler dikkat çekiyor. BİM 18 Eylül 2026 aktüel kataloğundaki fırsatlar sınırlı stoklarla sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

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        BİM AKTÜEL 18 EYLÜL 2026 KATALOĞU

        Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 419 TL

        Jüt Sepet 24x17x14 cm 139 TL

        Jüt Sepet 30x21x18 cm 159 TL

        Jüt Yuvarlak Çamaşır Sepeti 36x40 cm 249 TL

        Su Emici Paspas 58x38 cm 99 TL

        Kurulama Bezi 40x60 cm 69 TL

        Silikon Yastık 50x70 cm 149 TL

        Keten Görünümlü Dolgulu Kırlent 50x50 cm 99 TL

        Hambez Gabardin Pantolon Kadın 399 TL

        Bürümcük Pantolon Kadın 259 TL

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        Terlik Çeşitleri Kadın-Erkek 69 TL

        Fermuarlı Sütyen Filesi 49 TL

        Çamaşır Yıkama Filesi 40x60 cm 29 TL

        4

        Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 40x37 cm 49 TL

        Altın Başak Dikiş İpliği Seti 5'li 95 TL

        Altın Başak Yazma İpliği 100 g 59 TL

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