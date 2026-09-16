BİM 18 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu! Yemek takımı geliyor! BİM kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Eylül Cuma BİM indirimli ürünlerinde 18 parça yemek takımı, düdüklü tencere, saklama kapları, sahan setler dikkat çekiyor. Cuma gününden itibaren raflarda birbirinden farklı indirimler bulunuyor. İndirimler arasında paspas, çamaşır sepeti, dolgulu kırlentte yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM Aktüel 18 Eylül Cuma kataloğu, birbirinden cazip fırsatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Özellikle evde kullanılabilecek pratik ürünler, çocuklar için eğitici seçenekler ve mutfak için yenilikçi çözümler dikkat çekiyor. BİM 18 Eylül 2026 aktüel kataloğundaki fırsatlar sınırlı stoklarla sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM AKTÜEL 18 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Casilda Home Banyo Paspas Seti 2'li 419 TL
Jüt Sepet 24x17x14 cm 139 TL
Jüt Sepet 30x21x18 cm 159 TL
Jüt Yuvarlak Çamaşır Sepeti 36x40 cm 249 TL
Su Emici Paspas 58x38 cm 99 TL
Kurulama Bezi 40x60 cm 69 TL
Silikon Yastık 50x70 cm 149 TL
Keten Görünümlü Dolgulu Kırlent 50x50 cm 99 TL
Hambez Gabardin Pantolon Kadın 399 TL
Bürümcük Pantolon Kadın 259 TL
Terlik Çeşitleri Kadın-Erkek 69 TL
Fermuarlı Sütyen Filesi 49 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 40x60 cm 29 TL