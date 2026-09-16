Borsa günü düşüşle tamamladı! 16 Eylül 2026 Çarşamba borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü sert satışlarla karşılaşarak günü yüzde 5,54 değer kaybıyla 13.122,58 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 769,72 puan gerilerken toplam işlem hacmi 262,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi ise yüzde 6,48 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tamamı düşüş yaşarken finansal kiralama, faktoring endeksi yüzde 9,74 ile en fazla gerileyen sektör oldu. Borsa İstanbul'da yaşanan sert satış dalgasında fon piyasasındaki gelişmeler, zarar-kes satışları ve küresel piyasalardaki belirsizlikler öne çıktı. Peki 16 Eylül 2026 Çarşamba borsa neden düştü, BIST 100 endeksi ile hisseler neden düşüyor? İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba borsadaki sert düşüşün nedeni...
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde etkili olan satış baskısı, günün ilerleyen saatlerinde daha da hızlandı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başlarken, gün içerisinde kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Bankacılık ve holding hisseleri başta olmak üzere birçok sektörde değer kayıpları görüldü. Peki borsa neden düştü, hisseler neden düşüyor ve Borsa İstanbul'da devre kesici neden uygulandı? İşte 16 Eylül BIST 100 endeksi son durum...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da 16 Eylül Çarşamba günü genele yayılan satışlar etkili oldu. BIST 100 endeksi, gün içerisinde 13.000 puan seviyesine kadar gerilerken Mayıs ayından bu yana en sert günlük kayıplardan birini yaşadı. Piyasadaki düşüşte fon piyasasındaki gelişmeler, zarar-kes satışları ve Fed faiz kararı öncesindeki belirsizlikler öne çıktı.
Bazı yatırım fonlarında katılma payı iade ödemelerinin zamanında gerçekleştirilememesi ve temerrüt oluştuğuna ilişkin açıklaması, piyasalarda endişeleri artıran gelişmeler arasında yer aldı. Fon piyasasına yönelik kaygıların yanı sıra büyük hacimli satışların ve teknik seviyelerin kırılmasının da düşüşü hızlandırdığı değerlendirildi.
BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ NEDEN UYGULANDI?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşlerin yüzde 6'yı aşmasının ardından endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, saat 16.04.32 itibarıyla devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası, VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Borsa İstanbul'un resmi piyasa işleyişi bilgilerine göre, BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki kapanışa göre yüzde 6 veya daha fazla gerilemesi halinde Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) devreye girebiliyor.
BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?
Devre kesici, piyasada ani ve sert fiyat hareketleri yaşandığında işlemleri geçici olarak durduran bir mekanizmadır. Sistemin amacı, aşırı dalgalanma sırasında piyasa işlemlerine ara vererek yatırımcıların gelişmeleri değerlendirmesine olanak sağlamaktır.
Borsa İstanbul açıklamasına göre devre kesici uygulamasının ardından seans akışlarının belirlenen kurallar çerçevesinde devam etmesi planlandı.
BIST 100 İÇİN DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Analistler, 16 Eylül kapanışının ardından BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan seviyelerini destek, 13.300 ve 13.400 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ediyor.
Bu seviyeler, piyasa analizlerinde kullanılan teknik göstergelerdir ve gelecekteki hareketin kesin olarak nasıl gerçekleşeceğini göstermez. Küresel piyasalar, fon piyasasındaki gelişmeler ve yeni ekonomik veriler, endeksin yönü üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında yer alıyor.