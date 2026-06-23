BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 3,16 ile madencilik oldu.

ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesiyle negatif seyir izliyor.