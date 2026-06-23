Borsa neden düştü? BIST 100 endeksi ile 23 Haziran Salı borsa neden düşüyor?
Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,55 azalışla 14.649,12 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 14.539,61 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Fed'e yönelik faiz beklentileri fiyatlamalarda belirleyici oldu. Peki, borsa neden düştü? BIST 100 endeksi ile 23 Haziran Salı borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile 23 Haziran Salı bırsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 14 bin 649,12 puandan başladı. Gün içerisinde satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen endeks, kapanışta yüzde 1,29 değer kaybıyla 14 bin 539,61 puanla tamamladı. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında yer aldı. ABD-İran hattındaki diplomatik süreç ve Fed'e yönelik beklentiler piyasalarda temkinli görünümü güçlendirdi. Peki, Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile 23 Haziran 2026 Salı borsa neden düşüyor? İşte detaylar...
BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55 düşüşle 14 bin 649,12 puandan başladı. Gün boyunca satış baskısının etkisini sürdüren endeks, kapanışta yüzde 1,29 değer kaybederek 14 bin 539,61 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 142,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 3,16 ile madencilik oldu.
ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesiyle negatif seyir izliyor.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI SINIRLI KALIYOR
ABD ile İran arasında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması, petrol fiyatları ve küresel enflasyon görünümü açısından olumlu değerlendiriliyor. Ancak taraflar arasında yürütülen sürecin kırılgan yapıda olması, piyasalardaki iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.
Uzmanlar, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve yatırımcıların temkinli hareket etmeyi sürdürdüğünü ifade ediyor.